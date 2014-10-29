Мэр Сум исключил две фракции горсовета из бюджетного процесса Мэр Сум Александр Лысенко подписал распоряжение «Об обеспечении составления прогноза бюджета Сумской городской территориальной громады на 2022-2024 годы и проекта бюджета Сумской городской территориальной громады на 2022 год».

Однако он не включил в состав рабочей группы ни одного депутата от фракций «Европейская Солидарность» и «Сила и честь». Об этом в Фейсбуке написала депутат от «СиЧ» Ирина Дяденко. Которая потребовала от мэра внести изменения в распоряжение.

«На правах офіційного звернення заступника голови депутатської фракції політичної партії "Сила і честь" у Сумській міській раді, члена постійної комісії

з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі та послуг, регуляторної політики Ірини Дяденко до Сумського міського голови Олександра Лисенко, секретаря Сумської міської ради Олега Резніка, голів депутатських фракцій у Сумській міській раді, сумської територіальної громади, виборців ПП "Сила і честь".

Шановні добродії!

Сумська ТГ розпочинає процес прогнозування перспектив розвитку громади на два наступні роки (2022-2024) та складання бюджету громади на 2022 рік. Старт процесу наданий Розпорядженням міського голови № 219-Р від 05.07.2021 року.

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Тож маю зосередити вашу увагу на тому, що депутатську фракцію ПП "Сила і честь" у Сумській міській раді усунуто від участі у бюджетному процесі.

Відповідно до змісту документу в частині персонального складу робочої групи до роботи над бюджетом Сумської ТГ долучено депутатів від ПП "Батьківщина", "Слуги народу", "ОПЗЖ".

Наголошую на тому, що члени профільної бюджетної комісії, що складається з представників усіх політичних сил, представлених у Сумській міській раді, мають право бути за визначенням залучені до бюджетного процесу і вважаю неприпустимим подібну вибірковість.

Вимагаю від міського голови внести зміни до Розпорядження в частині складу робочої групи із залученням усіх членів профільної депутатської бюджетної комісії до роботи над прогнозуванням та складанням бюджету Сумської ТГ на 2022 рік.

Прошу колег по депутатському корпусу підтримати це звернення та переконати міського голову дотримуватися демократичних та законних засад у процесі складання бюджету громади.

З повагою,

Ірина Дяденко», - написала она.