На Сумщине будут судить лесничего из-за служебной халатности которого срубили 333 дерева на 3,2 млн грн

По данным следствия, обвиняемый в 2019 году неверно отметил координаты, по которым было выдано лесорубный билет и проведено рубку деревьев на земельном участке площадью 1,2 га на территории Марчихина-Будского сельского совета.
Согласно выводам экспертиз, из-за допущенной главным лесничим ошибки была незаконно срублено 333 дерева, которые не подлежали вырубке, на общую сумму 3,2 млн грн.
Противоправную деятельность лица разоблачены Следственным Управлением Нацполиции совместно с Управлением Службы безопасности Украины в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры.
Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
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