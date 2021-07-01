В Шостке мопедист сбил пенсионерку: пострадали оба

О дорожно-транспортном происшествии в полицию сообщили медики. На указанное место сразу была направлена группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа.
Как предварительно установили правоохранители, 33-летний водитель мопеда совершил наезд на 64-летнюю женщину-пешехода, которая в это время переходила проезжую часть вне пешеходного перехода. Обоих пострадавших «скорой» доставили в больницу.
По данному факту в полиции решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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