Депутат Сумского горсовета проводит опрос о судьбе исторического здания детской больницы Депутат Сумского горсовета Ирина Дяденко запустила опрос о судьбе исторического здания детской больницы Святой Зинаиды, которое построили 125 лет назад.

«Друзья, кажется, что судьба комплекса исторических зданий детской больницы св. Зинаиды на Троицкой в Сумах нуждается в вашем внимании и стоят опросы общественного мнения.

Прошу откликнуться на опрос и заранее благодарю», - написала она в Фейсбуке.

«Друзья, вашему вниманию опрос по дальнейшему функциональному назначению исторического здания Сумской городской детской больницы св. Зинаиды (улица Троицкая). Сейчас больнице хватает новых корпусов. Историческое здание не эксплуатируется. Оно требует капитального ремонта.

Из завещания Ивана Герасимовича Харитоненко (1820-1891):

«По мере сил и возможностей, если мне лично не удастся устроить, возлагаю на моего сына... устроить в г. Сумы детскую больницу на двадцать коек со всеми удобствами и обеспечить капиталом в 30 000 рублей, внося такой в Сумскую городскую Думу»...

Сын Ивана Герасимовича Павел построил больницу в 1896 году. К сожалению, к отцовскому завещанию добавился трагический для семьи повод - смерть дочери Зинаиды от дифтерии.

Сейчас мэр города Сумы инициирует создание в этом здании Центра искусств.

В то же время есть другое мнение сумчан, которые считают, что помещение должно остаться в сфере детской педиатрии и служить детям. Предлагают разместить там детский фонд имени Александра Емца или отдать помещение СумГУ для кафедры педиатрии с возможностью консультирования известными отечественными и зарубежными педиатрами.

Опрос не претендует на репрезентативность. Скорее - на диалог. Просьба присоединиться», - написала депутат в опросе.

У нее три варианта ответа:

«Поддерживаю инициативу городского головы. Следует организовать там новую культурное учреждение»;

«Считаю, что не следует менять волю Ивана Харитоненко: там должна быть размещена организация, которая занимается здоровьем детей»;

«Выставить на аукцион и продать».

И свой вариант.