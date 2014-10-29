Сумские чиновники выставляют мэра голым И продолжают давать отписки на депутатские запросы.

Своим опытом переписки с чиновниками мэрии поделилась депутат Сумского когрсовета Ирина Дяденко.

«Мерська свита каже, що король то голий

Соррі, друзі, але так виходить, що у міського голови міста Суми немає повноважень...

Я звернулася до міського голови з проханням використати свої повноваження, звернутися до балансоутримувача залізничних колій і змусити його навести лад у лісопосадці вздовж колій і залізничних переходів

https://smr.gov.ua/.../Deputat.../Zapiti/24.03.21/488-MR.pdf

Отримала відповідь від департаменту інфраструктури, що повноважень немає...https://docs.google.com/viewer...

Я звернулася до міського голови з проханням створити комісію за участю представника- ліквідатора колишнього ПАТ "SELMI" з метою убезпечити пішоходів, що користуються тротуаром по вулиці Пушкіна вздовж цеху заводу https://smr.gov.ua/.../Deputat.../Zapiti/24.03.21/487-MR.pdf

Отримала відповідь, що знову не наше і не можемо...https://docs.google.com/viewer...

А тепер про головне.

Я так розумію, що функція депутата Сумської міської ради звелася до суто технічної - натиснути кнопку, коли тобі це скажуть чиновники, бо саме чиновники поставили віз, тобто себе, поперед коня, тобто депутата.

Тому, я попереджаю посадовців, які розписалися у безпорадності міського голови і закріпили свою та його бездіяльність своїми офіційними підписами про те, що у випадку, не дай Боже, травмування людей (дітей!) на території тротуару, кримінальної ситуації у лісопосадці вздовж залізничної колії або залізничних переходів, я використаю ці відповідь, аби звинувати посадовців у бездіяльності і халатному ставленні до своїх посадових обов’язків.

Також, я вважаю за доцільне провести серед чиновників Сумської міської ради голосні читання закону України «Про місцеве самоврядування», аби унеможливити у подальшому викривлене сприйняття ними свого статусу.

Ще раз перепрошую за тональність свого допису, але на теперішній час я отримала на 7 депутатських запитів 6 відмов... Сьомий запит про графік вивезення гілок з приватного сектору – поки що без відповіді… Певно шукають, куди мене послати .

P.S, Використала фото вистави "Голий король" театру імені Марії Заньковецької», - написала она.