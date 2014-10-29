Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:55592

Сумские чиновники выставляют мэра голым

И продолжают давать отписки на депутатские запросы.

Своим опытом переписки с чиновниками мэрии поделилась депутат Сумского когрсовета Ирина Дяденко.

«Мерська свита каже, що король то голий

Соррі, друзі, але так виходить, що у міського голови міста Суми немає повноважень...

Я звернулася до міського голови з проханням використати свої повноваження, звернутися до балансоутримувача залізничних колій і змусити його навести лад у лісопосадці вздовж колій і залізничних переходів

https://smr.gov.ua/.../Deputat.../Zapiti/24.03.21/488-MR.pdf

Отримала відповідь від департаменту інфраструктури, що повноважень немає...https://docs.google.com/viewer...

Я звернулася до міського голови з проханням створити комісію за участю представника- ліквідатора колишнього ПАТ "SELMI" з метою убезпечити пішоходів, що користуються тротуаром по вулиці Пушкіна вздовж цеху заводу https://smr.gov.ua/.../Deputat.../Zapiti/24.03.21/487-MR.pdf

Отримала відповідь, що знову не наше і не можемо...https://docs.google.com/viewer...

А тепер про головне.

Я так розумію, що функція депутата Сумської міської ради звелася до суто технічної - натиснути кнопку, коли тобі це скажуть чиновники, бо саме чиновники поставили віз, тобто себе, поперед коня, тобто депутата.

Тому, я попереджаю посадовців, які розписалися у безпорадності міського голови і закріпили свою та його бездіяльність своїми офіційними підписами про те, що у випадку, не дай Боже, травмування людей (дітей!) на території тротуару, кримінальної ситуації у лісопосадці вздовж залізничної колії або залізничних переходів, я використаю ці відповідь, аби звинувати посадовців у бездіяльності і халатному ставленні до своїх посадових обов’язків.

Також, я вважаю за доцільне провести серед чиновників Сумської міської ради голосні читання закону України «Про місцеве самоврядування», аби унеможливити у подальшому викривлене сприйняття ними свого статусу.

Ще раз перепрошую за тональність свого допису, але на теперішній час я отримала на 7 депутатських запитів 6 відмов... Сьомий запит про графік вивезення гілок з приватного сектору – поки що без відповіді… Певно шукають, куди мене послати Sad.

P.S, Використала фото вистави "Голий король" театру імені Марії Заньковецької», - написала она.

Политика Ирина Дяденко
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Экс-пресс-секретарь Минаева стала партийным функционером
14.08.2015 16:14

Экс-пресс-секретарь Минаева стала партийным функционером

Исполняющим обязанности председателя Сумской региональной партийной организации Партии Свободных Демократов стала депутат Сумского горсовета Ирина Дяденко....

13.02.2015 15:34

В Сумах депутат горсовета не может подать декларацию о доходах

Депутат Сумского горсовета, экс-директор «Агенції промоції «Суми» Ирина Дяденко может нарушить закон, не успев подать декларацию о доходах за прошлый...

Мэра Сум обвиняют в иконизации себя любимого
29.10.2014 18:25

Мэра Сум обвиняют в иконизации себя любимого

Сегодня, 29 октября, на сессии горсовета прозвучал депутатский запрос о фактическом превращении муниципального портала в страничку городского головы....

Новости

ПУМБ разом з Prometheus запускають навчальний курс «Просто про гроші»
Сегодня 09:30
На Сумщине 65 809 случаев заболевания коронавирусом: подробности
Сегодня 09:19
В трех городах Сумщины - самые высокие показатели заболевания COVID-19: почему они растут?
Сегодня 16:32
В Сумах памятник героям «Небесной сотни» наконец-то взяли на баланс города
Сегодня 16:22
Компанія RGM group реконструює ще один міст Сумщини
Сегодня 16:19
В центре Сум школьники отобрали айфон у 19-летнего парня
Сегодня 16:09
Житель Сумщины пытался подкупить руководителя следственного подразделения полиции
Сегодня 16:05
На Сумщині стартує акція «За чисте довкілля»
Сегодня 16:00
Тарифы на электроэнергию и услуги распределения газа могут снизить
Сегодня 15:48
КП «Горводоканал» отсудило у АО «Сумское НПО» 1,5 млн грн
Сегодня 15:25
На Роменщине создали детский дом семейного типа
Сегодня 15:16
Сумские чиновники выставляют мэра голым
Сегодня 14:55
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Чим небезпечні укуси кліщів і як вберегтися від них?
Сегодня 12:40
В епіцентрі боротьби: сумські журналісти побували у відділенні, де лікують хворих на Covid-19
Вчера 18:03
На Сумщине коронавирусная статистика идет вниз: итоги недели
Вчера 15:09
Долги за коммунальные услуги: какую ответственность несут потребители
09.04.2021 16:09
На народного депутата України від Сумщини готується замах на вбивство
07.04.2021 08:51
Может ли частный детский сад обеспечить качественное дошкольное образование
06.04.2021 17:10
Коронавирусная статистика на Сумщине: итоги недели
05.04.2021 16:45
Мезотерапія для волосся в «ОН Клінік Суми»
05.04.2021 16:14
Мэр Сум и его молодая команда: кто самый богатый?
05.04.2021 09:42
2 апреля - Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма
02.04.2021 17:01
Травяной ингалятор из Таиланда: преимущества средства от насморка и слабости
01.04.2021 18:36
Чем примечательна Toyota Corolla последнего поколения
01.04.2021 14:33
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.