На Конотопщині оголосили конкурс на розроблення офіційної символіки району

До участі у конкурсі запрошуються жителі Конотопського району. Учасники можуть подати як одну, так і декілька конкурсних робіт у різних номінаціях.
Вимоги до ескізу герба та прапора району
Повторення специфічних для гербів інших районів символів і знаків, не допускається.
Документи, які потрібні для подання на конкурс
Конкурсні роботи треба надіслати поштою або подати до Конотопської районної ради безпосередньо за адресою: вул. Соборна, 23, м. Конотоп, Сумська область, 41607.
Переможці у конкурсі на кращий ескіз герба і прапора Конотопського району одержать винагороду, пише konotop.city.
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