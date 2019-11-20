На Конотопщині оголосили конкурс на розроблення офіційної символіки району Під час чергового засідання Конотопська районна рада оголосила конкурс на ескіз герба та прапора Конотопського району, повідомляють у пресслужбі. Термін подачі заявок – до 5 вересня 2021 року.

До участі у конкурсі запрошуються жителі Конотопського району. Учасники можуть подати як одну, так і декілька конкурсних робіт у різних номінаціях.

Вимоги до ескізу герба та прапора району

Ескіз герба Конотопського району повинен бути виконаний на аркуші паперу формату А-4. Робота має бути виконана в кольорі.

На ескізі прапора має бути розміщений герб або його елементи, інші символи. Співвідношення сторін прапора має становити 2:3.

Повторення специфічних для гербів інших районів символів і знаків, не допускається.

Документи, які потрібні для подання на конкурс

Заявка на участь у конкурсі за встановленим зразком.

Кольорове зображення герба району (на аркуші паперу формату А-4 та в електронному вигляді у форматі jpg, png або gif з розширенням не менше 600 dpi).

Короткий опис герба із зазначенням значення зображених елементів, символів (на аркуші паперу формату А-4 та в електронному вигляді у форматі doc, docx).

Кольорове зображення прапора району (на аркуші паперу формату А4 та в електронному вигляді у форматі jpg, png або gif з розширенням не менше 600 dpi).

Короткий опис прапора із зазначенням значення його кольорової гамми та зображених на ньому елементів і символів (на аркуші паперу формату А-4 та в електронному вигляді у форматі doc, docx).

Конкурсні роботи треба надіслати поштою або подати до Конотопської районної ради безпосередньо за адресою: вул. Соборна, 23, м. Конотоп, Сумська область, 41607.

Переможці у конкурсі на кращий ескіз герба і прапора Конотопського району одержать винагороду, пише konotop.city.