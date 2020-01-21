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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщині відкрили меморіальну дошку на честь загиблого воїна ООС

У Рябушках Лебединської ОТГ на території школи урочисто відкрили меморіальну дошку на честь колишнього учня навчального закладу майора Сергія Показаньєва, який героїчно загинув у зоні проведення Операції об’єднаних сил в Луганській області.

Від самого початку військової агресії Російської Федерації на сході України Сергій Показаньєв не задумуючись пішов боронити кордони нашої держави, захищаючи територіальну цілісність і незалежність рідної землі.

Обравши військовий фах справою життя, Сергій Анатолійович завжди перебував у складі своєї військової частини десантно-штурмових військ на всіх небезпечних напрямках та приймав участь у найскладніших бойових завданнях та операціях: захист Луганського аеропорту в 2014 році, участь у боях за місто Шахтарськ, оборона Авдіївської промзони. Майор загинув 18 червня 2020 року під час виконання завдання в районі проведення операції Об’єднаних сил в Луганській області.

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності нашої держави, Сергія Показаньєва посмертно відзначено медаллю «За військову службу Україні».

Почесне право відкрити пам’ятну дошку майору Сергію Показаньєву було надано Лебединському міському голові Олександру Бакликову та вдові героя - Анні Показаньєвій. Присутні вшанували пам'ять майора хвилиною мовчання.

Общество Мемориальная доска
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