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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:04557

На Сумщине еще 11 случаев заболевания коронавирусом (подробности)

По состоянию на 7 июля в Сумской области 78 004 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 11 человек (Конотоп - 1, Конотопский район - 2, Сумы - 6, Сумской район - 1, Тростянецкий район - 1).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1324 летальных случая, из них за прошедшие сутки - 0.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 76 349 человек, из них за минувшие сутки - 33 (Белопольский район - 3, Конотоп – 14, Конотопский район - 3, Путивльский район - 1, Сумы - 7, Сумской район - 5).

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Общество Коронавирус
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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