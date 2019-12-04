Визначено переможця конкурсу на кращу офіційну символіку Конотопського району

Комісія підбила підсумки громадського обговорення та визначила фіналістом ескіз герба Софія Дмитра (м. Львів). Даний проект буде передано для експертного висновку і доопрацювання, де фахівці з історії та геральдики його остаточно відкоригують відповідно до норм законодавства та нададуть остаточний варіант на розгляд комісії.
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