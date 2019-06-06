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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Мэр Сум таки заветировал решение горсовета о роспуске исполкома

Мэр Сум Александр Лысенко пописал распоряжение «О приостановлении действия решения Сумского городского совета от 30.06.2021 № 1230-МР «О рассмотрение электронной петиции Плаксиенко Евгения Игоревича «Роспуск всего состава исполнительного комитета Сумской городского совета».

«С целью обеспечения осуществления полномочий Исполнительного комитета Сумского городского совета, законности на территории Сумской городской территориальной громады и принципа презумпции невиновности, закрепленного статьей 62 Конституции Украины, пунктом 2 статьи 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, учитывая обоснования замечаний, которые прилагаются к этому распоряжение, руководствуясь статьей 64 Регламента работы Сумского городского совета VІІІ созыва, пунктом 20 части четвертой статьи 42 и частью четвертой статьи 59 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине»

1. Приостановить действие решения Сумского городского совета от 30 июня 2021 № 1230-МР «О рассмотрении электронной петиции Плаксиенко Евгения Игоревича «Роспуск всего состава исполнительного комитета Сумского городского совета».

2. Внести в установленный законом срок на повторное рассмотрение Сумского городского совета вопрос о рассмотрении электронной петиции Плаксиенко Евгения Игоревича «Роспуск всего состава исполнительного комитета Сумского городского совета», - говорится в документе.

Теперь горсовету, чтобы преодолеть вето городского головы, нужно 2/3 голосов, то есть 29.

Напомним: петиция была написана после принятия новых тарифов на маршрутки в январе 2021 года, собрала нужное количество подписей сумчан за считанные часы. Однако сам мэр Сум и не выносил проект решения на сессию в течение 4 месяцев. А когда вынес, депутаты поддержали роспуск, сам мэр не голосовал.

Политика Вето Роспуск исполкома
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