Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:39353

В Сумах горсовет будет решать судьбу исполкома

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Роспуск всего состава исполнительного комитета Сумского городского совета!».

«Крайне важным является поддержание конкурентности (дискуссионности, взаимоконтроля, альтернативных взглядов) в деятельности системы местного совета. Следует понимать, что исполнительный комитет является коллегиальным органом, главным назначением которого является принятие властных решений «вместо» подчиненных мэра. На заседании исполкома у городского головы лишь один голос.

Из-за непонимания этих механизмов часто исполком превращается в один из отделов городского головы.

Это случается, как правило, за счет включения в его состав служащих совета (подчиненных городского головы) - руководителей исполнительных органов, директоров школ, заведующих садиков, руководителей учреждений здравоохранения. Иногда можно встретить исполкомы, которые полностью сформированы из служащих совета. Не редки случаи подчинения воле городского головы депутатов совета. Такое воздействие происходит несколькими способами - принятие депутатов или их родственников на работу в исполнительные органы, муниципальные учреждения и предприятия, бизнес депутатов на бюджетных средствах (поставка товаров, работ или услуг за средства бюджета или коммунальных предприятий), получение депутатами или их родственниками земельных участков, имущества. Иногда подчинение депутатов (разрушение конкурентности ветвей власти) происходит через прямой подкуп. Понятно, что работа такого исполкома является прогнозируемой, а его решения превращаются в легализации замыслов городского головы. Таким ситуации заседание исполкома является бесдискуссионным, проходят быстро, а иногда формально. Такая ситуация крайне опасна для системы сдержек и противовесов, которую должны выполнять три ветви местного самоуправления.

Именно из-за такой ситуации в городе произошла ситуация, когда исполком принял крайне тяжелое решение о повышении тарифов без общественных слушаний и открытости составляющих новых тарифов на перевозку пассажиров в частном маршрутном транспорте. Имеем ситуацию, когда тарифы вовсе не соответствуют качеству пассажирских перевозок.

Исполком провел заседание за 5 минут по данному вопросу, практически все члены исполкома проголосовали «За». Ни у одного из членов исполнительного комитета не было никаких вопросов. Никто из членов исполнительного комитета вовсе не ознакомился с составляющей тарифа, и никто не имел информации о пассажиропотоке в городе Сумы - что необходимо для принятия данного решения. Практически все члены исполкома проголосовали «За», что наталкивает на разные мысли.

Городу не нужен такой исполком, городу нужен исполком который взвешенно будет принимать решение, тем более такие, как повышение тарифов.

Поэтому прошу поддержать петицию и вынести на рассмотрение городского совета вопрос о роспуске исполкома города Сумы», - писал автор петиции Плаксиенко Евгений Игоревич.

С опозданием более чем в месяц петиция таки получила ответ:

«По результатам рассмотрения электронной петиции «Роспуск всего состава исполнительного комитета Сумского городского совета» был подготовлен проект решения Сумского городского совета «О рассмотрении электронной петиции Плаксиенко Евгения Игоревича «Роспуск всего состава исполнительного комитета Сумского городского совета», который обнародован на официальном сайте Сумского городского совета и будет вынесен на рассмотрение сессии Сумского городского совета.

Проект решения прилагается».

Ближайшая сессия должна была пройти сегодня, но ее перенесли из-за подозрения на COVID-19 у мэра Сум Александра Лысенко.

Политика Петиция Роспуск исполкома
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Сумчане требуют спасти скульптуры Круази
22.04.2021 14:28

Сумчане требуют спасти скульптуры Круази

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Спасти скульптуры Круази на центральном кладбище Сум»....

У Сумах може з’явитися «Шкільний громадський бюджет»
22.04.2021 14:21

У Сумах може з’явитися «Шкільний громадський бюджет»

Отримала відповідь міського голови петиція, зареєстрована в Єдиній системі місцевих петицій....

Сумчане за безналичный расчет в маршрутках
09.02.2021 14:41

Сумчане за безналичный расчет в маршрутках

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Безналичный расчет в маршрутных такси»....

Сумчане создали еще одну петицию против повышения стоимости проезда
21.01.2021 16:57

Сумчане создали еще одну петицию против повышения стоимости проезда

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Запретить повышение стоимости проезда в маршрутках и коммунальном транспорте»....

Сумчане рекордно быстро собрали подписи против повышения стоимости проезда в маршрутках
19.01.2021 11:23

Сумчане рекордно быстро собрали подписи против повышения стоимости проезда в маршрутках

Буквально за несколько часов сумчане собрали необходимое число подписей под петицией против повышения стоимости проезда в маршрутках....

Новости

Сумчани зможуть подивитися відеотрансляції Великодніх богослужінь із двох храмів
Сегодня 13:49
На Сумщине 72729 случаев COVID-19: подробности
Сегодня 08:43
С 1 мая сумчане могут остаться без горячей воды
Вчера 13:30
Сумським прикордонникам презентували пісню “Зелений берет”
Сегодня 15:54
Ушел из жизни бывший глава Лебединского горисполкома
Сегодня 15:16
Что прогнозируют синоптики сумчанам на Пасху?
Сегодня 15:09
В Сумах горсовет будет решать судьбу исполкома
Сегодня 14:39
Женское белье – как изменилась мода на самый интимный элемент гардероба за последние 100 лет?
Сегодня 14:38
В Сумах полиция поймала псевдоминера
Сегодня 14:01
Велике будівництво на Сумщині: за кошти державного та місцевого бюджетів збудували сучасний спортивний майданчик
Сегодня 13:42
В Сумах «заминировали» мост
Сегодня 13:38
В Сумах пытались незаконно продать здания аэропорта
Сегодня 13:36
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Детский хирург: особенности приема и наблюдения у специалиста
Сегодня 16:36
Снятие Стрельченко: сведение счетов или переформатирование в областном совете?
28.04.2021 20:25
У СумДУ стартував 10-й ювілейний сезон ліги КВН «Сумка»
26.04.2021 16:49
На Сумщине коронавирус унес больше тысячи человек: итоги недели
26.04.2021 15:25
Как можно использовать гидравлику для КамАЗа
23.04.2021 16:43
Генпрокурор должна проверить информацию о теневой продаже "Сумытеплоэнерго" и причастность к ней главы ВР Разумкова, – Деркач
23.04.2021 16:25
Все, что нужно знать о испанском белом вине Херес
23.04.2021 15:59
Чергові перші 100 днів мера Сум
23.04.2021 14:14
Представники партії «Слуга Народу» Сумщини оголошують про старт всеукраїнського партійного донорського челенджу
21.04.2021 14:50
Мэр Сум экономит на замах
21.04.2021 11:10
Стартувала послуга оформлення матеріальної допомоги для ФОПів та найманих працівників. Як її отримати?
21.04.2021 10:05
Чи готова Сумщина до відкриття ринку землі?
20.04.2021 15:21
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.