Мэр Сум подписал решение горсовета о роспуске исполкома

Правда, пока прочесть его невозможно, вероятно. Дорабатывают, так как в ходе обсуждения были правки. Дата опубликования также не стоит, хотя следующее из подписанных и опубликованных датировано 2 июля.
Теперь мэр должен внести на рассмотрение горсовета новый состав исполкома. Возможно, это будет уже на следующем пленарном заседании горсовета на следующей неделе, или через месяц…
Напомним: петиция о роспуске исполкома из-за повышения тарифов в маршрутках в январе этого года набрала подписи за считанные часы, однако вынесли ее на рассмотрение горсовета лишь спустя 4 месяца. Тянул как раз мэр Сум Александр Лысенко. Который не голосовал за это решение во время сессии.
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