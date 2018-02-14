Мэр Сум подписал решение горсовета о роспуске исполкома На сайте Сумского горсовета опубликовано решение горсовета «О рассмотрении электронной петиции Плаксиенко Евгения Игоревича «Роспуск всего состава исполнительного комитета Сумского городского совета» и утрате силы некоторых решений Сумского городского совета».

Правда, пока прочесть его невозможно, вероятно. Дорабатывают, так как в ходе обсуждения были правки. Дата опубликования также не стоит, хотя следующее из подписанных и опубликованных датировано 2 июля.

Теперь мэр должен внести на рассмотрение горсовета новый состав исполкома. Возможно, это будет уже на следующем пленарном заседании горсовета на следующей неделе, или через месяц…

Напомним: петиция о роспуске исполкома из-за повышения тарифов в маршрутках в январе этого года набрала подписи за считанные часы, однако вынесли ее на рассмотрение горсовета лишь спустя 4 месяца. Тянул как раз мэр Сум Александр Лысенко. Который не голосовал за это решение во время сессии.