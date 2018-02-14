Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:01386

Мэр Сум подписал решение горсовета о роспуске исполкома

На сайте Сумского горсовета опубликовано решение горсовета «О рассмотрении электронной петиции Плаксиенко Евгения Игоревича «Роспуск всего состава исполнительного комитета Сумского городского совета» и утрате силы некоторых решений Сумского городского совета».

Правда, пока прочесть его невозможно, вероятно. Дорабатывают, так как в ходе обсуждения были правки. Дата опубликования также не стоит, хотя следующее из подписанных и опубликованных датировано 2 июля.

Теперь мэр должен внести на рассмотрение горсовета новый состав исполкома. Возможно, это будет уже на следующем пленарном заседании горсовета на следующей неделе, или через месяц…

Напомним: петиция о роспуске исполкома из-за повышения тарифов в маршрутках в январе этого года набрала подписи за считанные часы, однако вынесли ее на рассмотрение горсовета лишь спустя 4 месяца. Тянул как раз мэр Сум Александр Лысенко. Который не голосовал за это решение во время сессии.

Политика Роспуск исполкома
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Сумах горсовет распустил исполком за повышение тарифа в маршрутках: мэр не голосовал
30.06.2021 11:49

В Сумах горсовет распустил исполком за повышение тарифа в маршрутках: мэр не голосовал

Сегодня, 30 июня, проходит сессия Сумского городского совета....

В Сумах горсовет будет решать судьбу исполкома
30.04.2021 14:39

В Сумах горсовет будет решать судьбу исполкома

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Роспуск всего состава исполнительного комитета Сумского городского совета!»....

В Ромнах горсовет рассмотрит петицию об отставке мэра
06.06.2019 14:42

В Ромнах горсовет рассмотрит петицию об отставке мэра

12 июня в 10.00 в зале заседаний городского совета состоится пленарное заседание 61-й сессии Роменского городского совета седьмого созыва....

05.03.2018 15:39

В Сумах горсовет рассмотрит решение о роспуске антинародного исполкома

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Роспуск исполкома Сумского городского совета»....

14.02.2018 15:06

Сумчане собирают подписи под петицией за роспуск исполкома

На сайте электронных петиций зарегистрировано обращение «Роспуск исполкома Сумского городского совета»....

Новости

На Сумщине заболело коронавирусом людей больше, чем выздоровело (подробности)
Сегодня 08:57
В Сумах горсовет распустил исполком за повышение тарифа в маршрутках: мэр не голосовал
30.06.2021 11:49
Мэр Сум подписал решение горсовета о роспуске исполкома
Сегодня 17:01
Курский микрорайон в Сумах остался без троллейбусов
Сегодня 16:53
В Сумах в аварии пострадал 74-летний водитель
Сегодня 13:32
В Шостке авто не разминулось с электроопорой
Сегодня 13:01
Патрульные вернули домой 6-летнего мальчика, который сам приехал из Старого села в Сумы
Сегодня 12:49
Сумчанку покусала бельгийская овчарка: женщина ищет хозяев
Сегодня 10:47
Сегодня мэр Сум отчитается перед горожанами (трансляция)
Сегодня 10:02
В сумском супермаркете у представителя Нацсовета на Сумщине украли сумку (видео)
Сегодня 09:41
Две недели без воды: под Сумами селяне готовы перекрыть железную дорогу
Сегодня 08:06
Наметовий табір “Коловрат” на Сумщині зібрав на відпочинок 50 дітей
Сегодня 08:03
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.