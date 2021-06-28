В Сумах в аварии пострадала 15-летняя девушка (видео)

На месте ДТП инспекторы предварительно выяснили, что 23-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf, при обстоятельствах, которые в настоящее время выясняются, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем ВАЗ, водитель которого двигался во встречном направлении прямо.
В результате ДТП 15-летняя пассажирка транспортного средства ВАЗ получила телесные повреждения. Ее доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции.
На улице Героев Крут произошла авария с участием Daewoo Nexia и ЗИЛ....
4 июля, около 14 часов, на линию 102 поступило сообщение о ДТП с травмированными на улице Герасима Кондратьева....
4 июля в 14:00 к спасателям Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины поступило сообщение, что на автодороге «Ромны - Сумы»,...
Полиция устанавливает обстоятельства ДТП в Сумах, в котором травмировался мотоциклист....
2 июля, около 11:30, патрульные получили сообщение об автопроисшествии на улице Барановской....