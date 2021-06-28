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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Вчера 22:29516

В Сумах в аварии пострадала 15-летняя девушка (видео)

Сообщение о ДТП с травмированными на улице Герасима Кондратьева патрульные получили 4 июля, около 23.30.

На месте ДТП инспекторы предварительно выяснили, что 23-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf, при обстоятельствах, которые в настоящее время выясняются, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем ВАЗ, водитель которого двигался во встречном направлении прямо.

В результате ДТП 15-летняя пассажирка транспортного средства ВАЗ получила телесные повреждения. Ее доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции.

Право Дтп
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