В Сумах горсовет распустил исполком за повышение тарифа в маршрутках

На ней на суд депутатов был вынесен проект решения о поддержке петиции сумчанина Евгений Плаксиенко «Роспуск всего состава исполнительного комитета Сумского городского совета». Она была подана еще в феврале, тогда де и поддержана, однако на сессию вынесли ее только спустя три месяца. Связана она была с голосованием исполкома за повышение стоимости проезда в маршрутках с 5 до 7 грн еще в январе.
За решение о роспуске проголосовали 24 депутата.
В другой редакции - не поддерживаить петицию - нашлось всего 6 голосов.
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