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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:49694

В Сумах горсовет распустил исполком за повышение тарифа в маршрутках

Сегодня, 30 июня, проходит сессия Сумского городского совета.

На ней на суд депутатов был вынесен проект решения о поддержке петиции сумчанина Евгений Плаксиенко «Роспуск всего состава исполнительного комитета Сумского городского совета». Она была подана еще в феврале, тогда де и поддержана, однако на сессию вынесли ее только спустя три месяца. Связана она была с голосованием исполкома за повышение стоимости проезда в маршрутках с 5 до 7 грн еще в январе.

За решение о роспуске проголосовали 24 депутата.

В другой редакции - не поддерживаить петицию - нашлось всего 6 голосов.

Политика Роспуск исполкома
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