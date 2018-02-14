В Сумах горсовет распустил исполком за повышение тарифа в маршрутках Сегодня, 30 июня, проходит сессия Сумского городского совета.

На ней на суд депутатов был вынесен проект решения о поддержке петиции сумчанина Евгений Плаксиенко «Роспуск всего состава исполнительного комитета Сумского городского совета». Она была подана еще в феврале, тогда де и поддержана, однако на сессию вынесли ее только спустя три месяца. Связана она была с голосованием исполкома за повышение стоимости проезда в маршрутках с 5 до 7 грн еще в январе.

За решение о роспуске проголосовали 24 депутата.

В другой редакции - не поддерживаить петицию - нашлось всего 6 голосов.