В Ахтырке суд вынес приговор виновнику ДТП с двумя погибшими Ахтырский городской суд огласил приговор уроженцу Ахытрщины, который был задержан 23 января 2021 года как водитель, авто которого попало в ДТП с летальным исходом.

Напомним: неподалеку от села Молодецкое Ахтырского района 23 января случился страшное ДТП, в котором погибли два человека, пишет Ахтырский городской портал.

Правоохранители установили, что ДТП произошло в полночь на трассе Ахтырка-Зеньков. Там автомобиль ВАЗ-21101, за рулем которого был 21-летний мужчина, вылетел с трассы и вылетел в кювет. Удар был настолько сильным, что людей буквально выбросило из автомобиля.

На месте ДТП погибли два человека - 17-летний и 53-летний мужчины. Водитель и еще один пассажир получили незначительные травмы. Пострадавшие и погибшие были жителями с. Камыши Ахтырского района.

Судом установлено, что водитель пренебрег мерами безопасности дорожного движения, начав выполнения маневра обгона попутного автомобиля, который двигался впереди, грубо нарушая Правила дорожного движения Украины.

Учитывая все обстоятельства, суд признал водителя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК Украины и назначил ему по этому закону наказание с применением ч.1ст.69КК Украины в виде 3 (трех) лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок 3 (три) года.