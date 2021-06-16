На Сумщине водоканал два года бесплатно качал воду Прокуратурой заявлен иск в интересах государства на 4,7 млн грн.

Конотопская окружная прокуратура обратилась в Хозяйственный суд Сумской области с иском о взыскании с коммунального предприятия «Кролевецводоканал» в пользу государства 4721880 грн убытков, причиненных нарушением законодательства об охране и рациональном использовании водных ресурсов.

Прокуратурой установлено, что КП «Кролевецводоканал» осуществляло забор подземных вод из подземных горизонтов без специального разрешения на пользование недрами более двух лет, включительно по 14 апреля 2021 года, что является нарушением требований ст. ст. 16, 19, 21, 23 Кодекса Украины «О недрах» и ст. 1 Закона Украины «О перечне документов разрешительного характера в сфере хозяйственной деятельности», в результате чего государству причинен ущерб на вышеуказанную сумму, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.