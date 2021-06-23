В Кролевце в незаконном заборе подземных вод подозревают еще одну чиновницу Работники полиции разоблачили очередную чиновницу из числа руководителей коммунального предприятия Кролеветчины, которая злоупотребляя служебным положением, причинила более 4 миллионов убытков государству.

Сотрудники сектора защиты интересов общества и государства криминальной полиции совместно со следователями отдела полиции № 1 (г. Кролевец) Конотопского районного управления полиции, под процессуальным руководством прокуратуры, разоблачили директора одного из коммунальных предприятий области, которая злоупотребляя служебным положением, причинила убытки государству на сумму 4 091 910 грн.

Предварительно установлено, что злоумышленница предоставила незаконное указание на ведение хозяйственной деятельности по забору и использованию подземных вод без соответствующих разрешительных документов и, как следствие, осуществление забора воды нанесли убытки государству.

Кроме того, противоправную деятельность директора предприятия доказано и в незаконной добыче полезных ископаемых общегосударственного значения.

Сейчас злоумышленнице следователи уже сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 «Злоупотребление властью или служебным положением» и ч. 2 ст. 240 «Нарушение правил охраны или использования недр» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.