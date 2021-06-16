Под Сумами в ДТП травмировался пешеход Утром 24 июня на автодороге вблизи села Бездрик Сумского района водитель легкового автомобиля ВАЗ допустил наезд на пешехода.

Около 9:30 63-летний водитель автомобиля ВАЗ-21114, двигаясь по автодороге неподалеку от села Бездрик, совершил наезд на пешехода, который неожиданно выбежал на проезжую часть дороги. Пытаясь избежать столкновения, водитель совершил экстренное торможение, однако все же совершил наезд.

Потерпевшего, 45-летнего мужчину, жителя села Верхняя Сыроватка, доставили в нейрохирургическое отделение Сумской областной клинической больницы с тяжелыми травмами. Он находится в реанимации.

Предварительно, водитель автомобиля был трезв. А вот не превысил ли он допустимую на данном участке дороге скорость, выясняет полиция.

В полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины начато досудебное следствие, в ходе которого и будут окончательно установлены причины и обстоятельства происшествия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.