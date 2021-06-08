На Сумщине дали 10 лет за убийство тещи

Событие произошло 10 сентября 2020 года в г. Кролевец. В то время, когда женщина находилась дома, пришел осужденный в состоянии алкогольного опьянения, начал ссориться сначала словесно, а затем решил лишить жизни потерпевшую. От нанесенных многочисленных ударов кулаками и ногой по голове женщина скончалась на месте происшествия.
Несмотря на частичное признание вины в суде, доказательства стороны обвинения суд признал убедительными и 22 июня 2021 года мужчина осужден к 10 годам лишения свободы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.
Досудебное расследование осуществлялось следственными отделения полиции №1 (г. Кролевец) Конотопского районного отдела полиции ГУНП в Сумской области, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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