Сумские фигуристы отличились на этапе Кубка Украины

Среди победителей и призеров были и сумчане:
Элит дивизион Juniors
1 место - Оласюк Анна
Соло-танцы
1 место - Каравай Эмилия
2 место - Жукова Анастасия
4 дивизион Benjamin B
3 место - Аббасова Камила
3 дивизион Benjamin
1 место - Гальченко Кристина
3 дивизион Debs
1 место - Недбай Каролина
3 дивизион Novice
1 место - Жукова Анастасия
3 дивизион Juniors
2 место - Ничитайло Марина
2 дивизион Novice A
1 место - Каравай Эмилия
3 место - Косенко София
2 дивизион Novice B ребята
1 место - Чхайло Богдан
2 дивизион Novice B
3 место - Курочкина Арина
Шоу-группа "Unstoppable" - 1 место
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