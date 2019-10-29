Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:19315

Сумские фигуристы отличились на этапе Кубка Украины

3-й этап Кубка Украины по фигурному катанию на роликовых коньках прошел 19 июня в Хырове.

Среди победителей и призеров были и сумчане:

Элит дивизион Juniors

1 место - Оласюк Анна

Соло-танцы

1 место - Каравай Эмилия

2 место - Жукова Анастасия

4 дивизион Benjamin B

3 место - Аббасова Камила

3 дивизион Benjamin

1 место - Гальченко Кристина

3 дивизион Debs

1 место - Недбай Каролина

3 дивизион Novice

1 место - Жукова Анастасия

3 дивизион Juniors

2 место - Ничитайло Марина

2 дивизион Novice A

1 место - Каравай Эмилия

3 место - Косенко София

2 дивизион Novice B ребята

1 место - Чхайло Богдан

2 дивизион Novice B

3 место - Курочкина Арина

Шоу-группа "Unstoppable" - 1 место

Спорт Ролики
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Поганці (Ренні Харлін, 2021)
Поганці (Ренні Харлін, 2021)
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Острів Гренд-Айл (Стівен Кампанеллі, 2020)
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13.00; 22.00
Битва світів (Лу Ян, 2021)
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12.00; 15.00; 20.00
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