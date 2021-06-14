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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 17:34371

Территорию пожарной части в Сумах протаранил грузовик

На улице Сергея Табалы произошло ДТП с грузовиком.

Сегодня, 20 июня около 17 часов на улице Сергея Табалы водитель Газели не справился с управлением и припарковался на газоне пожарной части, снеся секцию металлического забора. Пострадавших нет. Подробности позже. 

Общество Авария Дтп
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Кино Планета Кіно
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