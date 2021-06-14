Территорию пожарной части в Сумах протаранил грузовик На улице Сергея Табалы произошло ДТП с грузовиком.

Сегодня, 20 июня около 17 часов на улице Сергея Табалы водитель Газели не справился с управлением и припарковался на газоне пожарной части, снеся секцию металлического забора. Пострадавших нет. Подробности позже.