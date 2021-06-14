Территорию пожарной части в Сумах протаранил грузовик

Сегодня, 20 июня около 17 часов на улице Сергея Табалы водитель Газели не справился с управлением и припарковался на газоне пожарной части, снеся секцию металлического забора. Пострадавших нет. Подробности позже.
Вечером 17 июня, около 20.30, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Роменской....
18 июня, около 9 часов утра, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Марко Вовчок....
Происшествие произошло 17 июня, около 14 часов, на улице Набережной реки Стрелки....
Фотографии с места происшествия выложены в группе Romny_online_original....
Три транспортні засоби потрапили у ДТП на дорозі національного значення....