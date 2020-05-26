Сумчане отличились на чемпионате Украины

Сумские спортсмены успешно закрыли сезон 2020-2021. Достойный результат в фигурном катании на роликовых коньках - это всегда результат колоссальной работы, веры в собственные силы и огромного желания победить.
Победители и призеры:
Элит дивизион, Junior
1 место - Оласюк Анна
2 дивизион, Novice B
1 место - Чхайло Богдан
2 дивизион, Novice A
1 место - Каравай Эмилия
2 дивизион, Cubs
1 место - Мяус Полина
3 дивизион, Benjamin
1 место - Гальченко Кристина
4 дивизион, Benjamin A
1 место - Кальченко Валерия
Шоу-группа "Unstoppable"
1 место - Оласюк Анна, Каравай Эмилия, Полуляшенко Алла, Чхайло Богдан, Гальченко Кристина, Гейнович Ева
Серебряные призеры:
2 дивизион, Cubs
2 место - Коломиец Екатерина
3 дивизион, Junior
2 место - Свистунова Елизавета
3 дивизион, Debs
2 место - Свистунова Варвара
4 дивизион, Benjamin B
2 место - Аббасова Камила
4 дивизион, Benjamin A
2 место - Кругова Софья
Соло-танцы
2 дивизион, Cubs
2 место - Каравай Эмилия
Бронзовые призеры:
2 дивизион, Novice B
3 место - Курочкина Арина
2 дивизион, Cubs
3 место - Грицук Елена
3 дивизион, Novice
3 место - Жукова Анастасия
3 дивизион, Debs
3 место - Недбай Каролина
3 дивизион, Benjamin
3 место - Бондаренко Милана
4 дивизион, Benjamin A
3 место - Ланцова Мария
Соло-танцы
2 дивизион, Cubs
3 место - Жукова Анастасия
Подготовила спортсменов тренер Светлана Каравай.
3-й этап Кубка Украины по фигурному катанию на роликовых коньках прошел 19 июня в Хырове....
29 мая в СумГПУ им. А.С.Макаренко прошел 2-й этап Кубка Украины и Открытый чемпионат Сумской области по фигурному катанию на...
3 октября в Каменском прошел Кубок Украины по фигурному катанию на роликовых коньках среди взрослых и Всеукраинские соревнования среди юниоров,...
20 сентября в Шостке состоялся Открытый чемпионат Сумской области по скоростному бегу на роликовых коньках....
Закончился онлайн-конкурс по общей физической подготовке «ЗВЕЗДА СПОРТА», который проводила Всеукраинская Лига фигурного катания....