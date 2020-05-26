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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумчане отличились на чемпионате Украины

9-10 июля в Харькове проходил чемпионат Украины по фигурному катанию на роликовых коньках.

Сумские спортсмены успешно закрыли сезон 2020-2021. Достойный результат в фигурном катании на роликовых коньках - это всегда результат колоссальной работы, веры в собственные силы и огромного желания победить.

Победители и призеры:

Элит дивизион, Junior

1 место - Оласюк Анна

2 дивизион, Novice B

1 место - Чхайло Богдан

2 дивизион, Novice A

1 место - Каравай Эмилия

2 дивизион, Cubs

1 место - Мяус Полина

3 дивизион, Benjamin

1 место - Гальченко Кристина

4 дивизион, Benjamin A

1 место - Кальченко Валерия

Шоу-группа "Unstoppable"

1 место - Оласюк Анна, Каравай Эмилия, Полуляшенко Алла, Чхайло Богдан, Гальченко Кристина, Гейнович Ева

Серебряные призеры:

2 дивизион, Cubs

2 место - Коломиец Екатерина

3 дивизион, Junior

2 место - Свистунова Елизавета

3 дивизион, Debs

2 место - Свистунова Варвара

4 дивизион, Benjamin B

2 место - Аббасова Камила

4 дивизион, Benjamin A

2 место - Кругова Софья

Соло-танцы

2 дивизион, Cubs

2 место - Каравай Эмилия

Бронзовые призеры:

2 дивизион, Novice B

3 место - Курочкина Арина

2 дивизион, Cubs

3 место - Грицук Елена

3 дивизион, Novice

3 место - Жукова Анастасия

3 дивизион, Debs

3 место - Недбай Каролина

3 дивизион, Benjamin

3 место - Бондаренко Милана

4 дивизион, Benjamin A

3 место - Ланцова Мария

Соло-танцы

2 дивизион, Cubs

3 место - Жукова Анастасия

Подготовила спортсменов тренер Светлана Каравай.

Спорт Ролики Фигурное катание
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