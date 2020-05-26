Сумчане отличились на чемпионате Украины 9-10 июля в Харькове проходил чемпионат Украины по фигурному катанию на роликовых коньках.

Сумские спортсмены успешно закрыли сезон 2020-2021. Достойный результат в фигурном катании на роликовых коньках - это всегда результат колоссальной работы, веры в собственные силы и огромного желания победить. Победители и призеры: Элит дивизион, Junior 1 место - Оласюк Анна 2 дивизион, Novice B 1 место - Чхайло Богдан 2 дивизион, Novice A 1 место - Каравай Эмилия 2 дивизион, Cubs 1 место - Мяус Полина 3 дивизион, Benjamin 1 место - Гальченко Кристина 4 дивизион, Benjamin A 1 место - Кальченко Валерия Шоу-группа "Unstoppable" 1 место - Оласюк Анна, Каравай Эмилия, Полуляшенко Алла, Чхайло Богдан, Гальченко Кристина, Гейнович Ева Серебряные призеры: 2 дивизион, Cubs 2 место - Коломиец Екатерина 3 дивизион, Junior 2 место - Свистунова Елизавета 3 дивизион, Debs 2 место - Свистунова Варвара 4 дивизион, Benjamin B 2 место - Аббасова Камила 4 дивизион, Benjamin A 2 место - Кругова Софья Соло-танцы 2 дивизион, Cubs 2 место - Каравай Эмилия Бронзовые призеры: 2 дивизион, Novice B 3 место - Курочкина Арина 2 дивизион, Cubs 3 место - Грицук Елена 3 дивизион, Novice 3 место - Жукова Анастасия 3 дивизион, Debs 3 место - Недбай Каролина 3 дивизион, Benjamin 3 место - Бондаренко Милана 4 дивизион, Benjamin A 3 место - Ланцова Мария Соло-танцы 2 дивизион, Cubs 3 место - Жукова Анастасия Подготовила спортсменов тренер Светлана Каравай.