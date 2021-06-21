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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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На Сумщине добавилось 14 случаев заболевания коронавирусом (подробности)

По состоянию на 21 июня 2021 в Сумской 77707 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 14 человек (Белопольский район - 2, Сумы 6, Сумской район - 5, Шостка - 1)

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1305 летальных случая, из них за прошедшие сутки - 0.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 75649 человек, из них за минувшие сутки - 16 (Белопольский район - 3, Краснопольский район - 1, Сумы - 10, Сумской район - 2).

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Общество CoVID-19 Статистика
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Лука (Енріко Казароза, 2021)
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10.00; 12.00; 14.00; 16.00; 18.00
Поганці (Ренні Харлін, 2021)
Поганці (Ренні Харлін, 2021)
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16.00; 20.00
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Острів Гренд-Айл (Стівен Кампанеллі, 2020)
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13.00; 22.00
Битва світів (Лу Ян, 2021)
Битва світів (Лу Ян, 2021)
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12.00; 15.00; 20.00
На висотах Нью-Йорка (Джон М. Чу, 2021)
На висотах Нью-Йорка (Джон М. Чу, 2021)
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20.45; с 17.06.2021 - 22.00
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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