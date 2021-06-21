На Сумщине добавилось 14 случаев заболевания коронавирусом (подробности)

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 14 человек (Белопольский район - 2, Сумы 6, Сумской район - 5, Шостка - 1)
За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1305 летальных случая, из них за прошедшие сутки - 0.
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 75649 человек, из них за минувшие сутки - 16 (Белопольский район - 3, Краснопольский район - 1, Сумы - 10, Сумской район - 2).
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