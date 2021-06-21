На Сумщине добавилось 14 случаев заболевания коронавирусом (подробности) По состоянию на 21 июня 2021 в Сумской 77707 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 14 человек (Белопольский район - 2, Сумы 6, Сумской район - 5, Шостка - 1)

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1305 летальных случая, из них за прошедшие сутки - 0.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 75649 человек, из них за минувшие сутки - 16 (Белопольский район - 3, Краснопольский район - 1, Сумы - 10, Сумской район - 2).