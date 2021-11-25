В Сумах машина патрульных сбила бабушку (видео) ДТП произошло сегодня вечером на улице Белопольское шоссе.

Об этом в Фейсбуке сообщил пользователь Слава Дедоф, обнародовав видео ДТП.

Как сообщил начальник отдела коммуникации областной полиции Владимир Крупецких, на месте происшествия телесных повреждений у пешеходки не обнаружено, поэтому сотрудник патрульной отвез ее домой. Информацию о ДТП полиция сообщила Государственному бюро расследований, пишет Sumy.Today.