Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Вчера 21:10606

В Сумах машина патрульных сбила бабушку (видео)

ДТП произошло сегодня вечером на улице Белопольское шоссе.

Об этом в Фейсбуке сообщил пользователь Слава Дедоф, обнародовав видео ДТП.

Как сообщил начальник отдела коммуникации областной полиции Владимир Крупецких, на месте происшествия телесных повреждений у пешеходки не обнаружено, поэтому сотрудник патрульной отвез ее домой. Информацию о ДТП полиция сообщила Государственному бюро расследований, пишет Sumy.Today.

Право Дтп ДТП с патрульными
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

На Сумщине перевернулась фура
Вчера 15:45

На Сумщине перевернулась фура

По информации «Путивльских ведомостей», пока предварительной, вчера днем фура везла брикеты из Шостки....

В Сумах столкнулись две фуры
Вчера 08:09

В Сумах столкнулись две фуры

Вчера, около 16 часов 30 минут, патрульным поступило сообщение о ДТП на улице Пограничной....

В Сумах столкнулись два «японца»
Вчера 07:59

В Сумах столкнулись два «японца»

1 декабря, около 8.00, патрульным поступило сообщение о ДТП на улице Быкова....

На Сумщине в ДТП пострадала 18-летняя девушка-пешеход
01.12.2021 18:31

На Сумщине в ДТП пострадала 18-летняя девушка-пешеход

Роменские полицейские выясняют обстоятельства ДТП, в котором пострадала 18-летняя девушка-пешеход....

В Сумах разыскивают водителя, устроившего ДТП (видео)
01.12.2021 18:19

В Сумах разыскивают водителя, устроившего ДТП (видео)

Автопроисшествие произошло 24 ноября, около 20 часов, на проспекте Курском, возле дома 81....

Новости

На Сумщине за среду COVID-19 подтвердили у 371 человека
Вчера 08:34
Полицейские разыскали без вести пропавшую школьницу из Краснополья в Кривом Роге
Вчера 21:55
В Сумах машина патрульных сбила бабушку (видео)
Вчера 21:10
Сегодня решающий матч в футзальной Лиге чемпионов для сумчанина Артема Фаренюка (трансляция)
Вчера 20:00
Сергей Бутенко увольняется с должности начальника облздрава
Вчера 19:08
В Сумах обнаружили граждан Зимбабве и Нигерии – нарушителей миграционного законодательства
Вчера 17:53
У Тростянецькій громаді маломобільних громадян за заявками старост обслуговує бригада професіоналів
Вчера 17:21
Когда в ахтырской школе откроют бассейн-долгострой?
Вчера 17:00
Сумские баскетболисты примут лидера (трансляция)
Вчера 16:33
Лебединские полицейские нашли заблудившегося в лесу пенсионера
Вчера 16:08
Бывшего кадета-панкратиониста, осужденного за изнасилование сумчанки, взяли под стражу
Вчера 15:59
На Сумщине перевернулась фура
Вчера 15:45
view counter
view counter

Статьи

Мінімум 1055 грн. «коштуватиме» нелегальна новорічна ялинка
Вчера 10:42
Якби не було Майдану, ми б сьогодні були губернією Російської Федерації, - Кличко на «Діалогах про гідність» у річницю побиття студентів ®
01.12.2021 13:14
НАШ КРАЙ: Медицина має бути для людей, а не для «маршрутів»
01.12.2021 12:01
Так мы долго будем “грести” из “красной зоны”. Или медицина по-сумски
30.11.2021 18:16
В Україні оновили перелік небезпечних порід собак
30.11.2021 16:50
Советы по выбору и основные виды детской одежды
28.11.2021 17:06
Основные отличия Айфона 13 Про Макс от предыдущих моделей
27.11.2021 17:52
Як і де отримати “Доступні ліки” на Сумщині — інструкція
26.11.2021 13:08
Удар по серцю: вплив COVID-19 на серцево-судинну систему
26.11.2021 12:26
Необхідно робити реальні кроки для підтримки бізнесу, а не займатися піаром, – «УДАР Віталія Кличка» ®
26.11.2021 10:15
На Сумщині відкриють притулок для жінок, які постраждали від домашнього насилля
25.11.2021 21:39
Планируем отдых на лето 2022 - преимущества раннего бронирования туров
25.11.2021 13:33
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.