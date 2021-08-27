В Шостке полицейский автомобиль врезался в электроопору Авария произошла 1 сентября вечером.

Как сообщил начальник отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Сумской области Владимир Крупецких, в 22.30. поступило сообщение о ДТП с участием служебного автомобиля полиции «Тойота Приус». В автомобиле находилось 2 офицера полиции, которые ехали на вызов.

На закругленной части дороги по ул. Кутузова в Шостке водитель не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части дороги и допустил столкновение с бетонной опорой линии электропередач, в результате чего служебный автомобиль полиции получил механических повреждений: была повреждена передняя его часть.

Признаков опьянения у полицейских не обнаружено, телесных повреждений - не причинено.

На водителя составлен протокол о совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 124 КУоАП (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств...).

Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере 850 грн или лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года, сообщил шостикнский журналист Вячеслав Павленко в Вейсбуке.