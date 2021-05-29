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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:19534

На Сумщине пьяный водитель сбил насмерть велосипедиста и скрылся с места аварии

Происшествие произошло 10 июня, около 22:00, на автодороге Конотоп-Сумы, вблизи села Калиновка, недалеко от Конотопа.

Предварительно установлено, что 37-летний водитель автомобиля ВАЗ-21093, находясь в нетрезвом состоянии, совершил наезд на велосипедиста и скрылся с места происшествия. В результате столкновения 33-летний велосипедист от полученных травм скончался на месте.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа во главе с руководством.

«На поиски автомобиля-беглеца был привлечен личный состав отдела полиции: работники отдела реагирования патрульной полиции и сотрудники сектора криминальной полиции и введен план «Перехват». В ходе неотложных оперативно-розыскных мероприятий было выставлены посты на выезде из города по всем направлениям, отработана система видеонаблюдения «Безопасный город». Эти меры уже через несколько часов дали положительный результат, - рассказывает Сергей Забозлаев, начальник Конотопского районного отдела полиции. - Как выяснили полицейские, водитель авто, двигаясь по разделительной полосе дороги, не заметил велосипедиста, сбил его и скрылся с места происшествия».

Оба транспортных средства, велосипед и автомобиль, полицией изъято и помещено на спецплощадку.

По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения», в рамках которого устанавливаются все обстоятельства этого происшествия.

Водитель автомобиля задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и уже сообщено о подозрении в совершении преступления. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Смертельное ДТП
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