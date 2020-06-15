В Сумах троллейбусы меняют маршруты

В связи с проведением ремонтных работ проезжей части по ул. Набережная р. Сумка, 5-6 июня троллейбусы №15 и № 15А будут курсировать по ул. Горького; автобусы № 58А и №62 - без изменений, сообщает КП «Электроавтотранс».
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