В Сумах троллейбусы меняют маршруты На выходных два маршрута троллейбусов поменяют свои маршруты.

В связи с проведением ремонтных работ проезжей части по ул. Набережная р. Сумка, 5-6 июня троллейбусы №15 и № 15А будут курсировать по ул. Горького; автобусы № 58А и №62 - без изменений, сообщает КП «Электроавтотранс».