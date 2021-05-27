В Сумах хотят интеллектуальную транспортную систему В Сумах объявили конкурс на исполнителя единой интегрированной интеллектуальной транспортной системы.

Исполнительный комитет Сумского городского совета объявил о проведении конкурса по определению предприятия для внедрения единой интегрированной интеллектуальной транспортной системы на территории Сумской городской территориальной громады.

Как сообщили в отделе транспорта, связи и телекоммуникационных услуг, на конкурс выставлено два объекта:

- автоматизированная система учета оплаты (АСООП) проезда в городском пассажирском транспорте коммунальной формы собственности (троллейбусе, автобусе);

- автоматизированная системы диспетчерского управления (АСДУ) в городском пассажирском транспорте коммунальной формы собственности (троллейбусе, автобусе).

Требования к АСООП и АСДУ определено решением Исполнительного комитета Сумского городского совета решения от 29.01.2021 № 33 «О Порядке функционирования и требования к единой интегрированной интеллектуальной транспортной системы в составе автоматизированной системы учета оплаты проезда и автоматизированной системы диспетчерского управления в городском пассажирском транспорте коммунальной формы собственности на территории Сумской городской территориальной громады» (с изменениями).

Документы для участия в конкурсе принимаются отделом транспорта, связи и телекоммуникационных услуг в 17:00 22 июня включительно по адресу: 40030, г. Сумы, площадь Независимости, 2 (7-й этаж, кабинет 137).

Контактное лицо - Инна Чирка, телефон для справок: 700-668.

Конкурс состоится 29 июня по адресу: г. Сумы, площадь Независимости, 2, кабинет 59 (4-й этаж).

Начало заседания конкурсного комитета в 14:00.

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