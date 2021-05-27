В Конотопе в аварии пострадал подросток на мотоцикле Полиция Конотопа устанавливает обстоятельства ДТП, в котором травмировался несовершеннолетний водитель.

Происшествие произошло сегодня, 3 июня, около 13.10, на одной из улиц города Конотоп.

Как предварительно установили работники полиции, 20-летний водитель, находясь за рулем автомобиля «Дэу Сенс», допустил столкновение с мотоциклом «Кавасаки» под управлением 16-летнего парня. В результате столкновения водитель мотоцикла получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу.

Устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия и решается вопрос об открытии уголовного производства, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.