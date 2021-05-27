В Конотопе в аварии пострадал подросток на мотоцикле

Происшествие произошло сегодня, 3 июня, около 13.10, на одной из улиц города Конотоп.
Как предварительно установили работники полиции, 20-летний водитель, находясь за рулем автомобиля «Дэу Сенс», допустил столкновение с мотоциклом «Кавасаки» под управлением 16-летнего парня. В результате столкновения водитель мотоцикла получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу.
Устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия и решается вопрос об открытии уголовного производства, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.
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