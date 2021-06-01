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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:05253

В Сумском СИЗО криминального авторитета подозревают в авторитетности

Сообщено о подозрении заключенному за установление и распространение преступного влияния в Сумском следственном изоляторе и за его пределами.

Под процессуальным руководством Окружной прокуратуры города Сумы 31 мая сообщено о подозрении заключенному, который установил и распространял преступное влияние в следственном изоляторе и за его пределами (ч. 2 ст. 255-1 УК Украины).

По данным следствия, 33-летний мужчина с 2015 года отбывал наказание в местах лишения свободы за совершение разбоя. За злостное неповиновение требованиям администрации учреждения в 2018 году относительно осужденного в суд было направлено обвинительное заключение, затем на время судебного рассмотрения его поместили в Государственное учреждение «Сумской следственный изолятор». Там мужчина, имея соответствующий авторитет в криминальной среде, был уполномоченным следить за соблюдением общепринятых в воровских кругах неписаных законов поведения. Более того, он организовал систематическую незаконную деятельность, связанную с поставками на территорию учреждения запрещенных предметов и веществ.

Правоохранителями 31 мая в следственном изоляторе проведено 7 обысков, в результате которых выявлено и изъято 3 пакета с порошкообразным веществом белого цвета, упаковки с таблетками, устройства для употребления наркотических веществ, 20 банковских карточек, 22 мобильных телефона, 3 планшета, 2 флешки, сим-карты разных операторов и т.п.

В настоящее время с целью прекращения дальнейшего распространения его преступного влияния на территории изолятора, предотвращения давления на свидетелей и других осужденных, подозреваемого перевели в другое учреждение.

В то же время решается вопрос о уведомление о подозрении другим лицам, причастным к незаконному обороту запрещенных веществ.

Противоправная деятельность приостановлена по материалам Управления стратегических расследований в Сумской области сотрудниками полиции во процессуальным руководством прокуратуры.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Право Криминальный авторитет
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