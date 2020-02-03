Сумские правоохранители поймали трех криминальных авторитетов По результатам спецоперации разоблачили трех человек, которые координируют преступную деятельность в Сумской области и распространяют преступное влияние в колонии.

Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры 22 октября сообщено о подозрении трем мужчинам в распространении преступного влияния в учреждении исполнения наказаний (ч. 2 ст. 255-1 УК Украины), двое из них будут отвечать еще и за вымогательство (ч. 2 ст. 189 УК Украины).

По данным следствия, двое мужчин, отбывая наказание в Государственном учреждении «Сумская исправительная колония №116» и пользуясь полученным в криминальной среде авторитетом, установили на территории колонии строгие правила поведения среди осужденных с требованиями безусловного их соблюдения. При этом даже после освобождения, чтобы не терять влияние на осужденных, они назначили приближенное к себе лицо «смотрящим на зоне», который продолжал координировать преступную деятельность на территории исправительного учреждения, в частности, контролировал сбор средств.

Более того двое мужчин, которые в настоящее время освобождены и находятся на свободе, будут отвечать еще и за вымогательство. Узнав, что один из осужденных за мошенничество получил преступным путем крупную сумму средств, при этом на содержание «воровского общака» не отдал долю, они требовали у его жены 5 тыс. долларов США, угрожая ей физической расправой.

В пятницу, 22 октября, правоохранителями при оперативном сопровождения работников специальных подразделений КОРД, РПОП проведения санкционированные обыски в колонии и по месту жительства фигурантов уголовного производства в г. Сумы, Конотоп и Николаев. В порядке ст. 208 УПК Украины задержаны два человека, которые находились на свободе. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Противоправную деятельность лиц прекращено по материалам и оперативным сопровождением Управления Службы безопасности Украины в Сумской области работниками Следственного управления и Управления уголовного розыска Нацполиции при содействии руководства Государственного учреждения «Сумская исправительная колония №116» под процессуальным руководством прокуратуры.

Напоминаем, что в соответствии со ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.