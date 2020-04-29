В Сумах коммунальным предприятиям хотят дать земельную льготу Во время аппаратного совещания мэр Сум Александр Лысенко поручил проработать вопрос предоставления льгот по уплате земельного налога предприятиями городской и областной коммунальной собственности, расположенных на территории Сумской громады.

Глава областного центра сообщил, что данное поручение касается коммунальных предприятий и учреждений Сумского городского совета и Сумского областного совета, пользующихся льготами по уплате земельного налога. Поэтому им необходимо предоставить структурным подразделениям городского совета и областного совета, которые, в соответствии со своими функциональными обязанностями, являются главными распорядителями бюджетных средств и контролируют деятельность таких предприятий и учреждений, полную и достоверную информацию о совокупном размере полученной государственной помощи в 2020 году.

Прежде всего это касается коммунальных предприятий городского совета - КП «Электроавтотранс», КП «Горводоканал», КП «Горсвет», КП «Зеленстрой», КП «Дорремстрой», КП «Сумыкоммунинвест», КП «Центр ухода за животными», а также областного совета - КП «Аэропорт Сумы», Сумского областного театра для детей и юношества, Сумской областной филармонии, Сумского национального академического театра драмы и комедии имени М. С. Щепкина и других. Все руководители этих предприятий должны предоставить такую информацию до 11 июня текущего года, чтобы вовремя принять решение Сумского городского совета относительно льгот на уплату земельного налога.

Кроме того, до 18 июня текущего года департамент обеспечения ресурсных платежей должен систематизировать информацию о действующей государственной помощи, полученной данными предприятиями, учреждениями, учреждениями и организациям в 2020 году.

Мэр отметил, что все учреждения, которые были перерегистрированы за пределы города, в конце прошлого года вернулись в Сумскую громаду. Поэтому нужно этот вопрос проработать немедленно, ведь есть соответствующие ограничения во времени.

В случае непредоставления указанной информации, субъектам хозяйствования, которые пользовались льготами по уплате земельного налога в 2020 году, необходимо будет вернуть незаконную государственную помощь в денежном эквиваленте в доход общего фонда бюджета Сумской городской территориальной громады.