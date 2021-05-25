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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах дали 9 лет педофилу-насильнику

Прокуратура в апелляции отстояла справедливое наказание для сумчанина, который совершил сексуальное насилие в отношении малолетней.

Решением апелляционного суда 28 мая оставлено без изменений приговор суда первой инстанции, которым обвиняемый признан виновным в сексуальном насилии в отношении малолетней девочки и приговорен к 9 годам лишения свободы (ч. 4 ст. 153 УК Украины).

По данным следствия, 34-летний сумчанин около года проживал в г. Сумы с гражданской женой и ее 6-летней дочерью. 18 августа 2019 года, воспользовавшись тем, что жена находилась в другой комнате, он совершил в отношении девочки сексуальное насилие. Через два дня ребенка забрали к себе бабушка с дедушкой. Ребенок жаловался на плохое самочувствие, а потом призналась, в чем причина. Взрослые безотлагательно сообщили об услышанном в полицию. Во время медицинского осмотра факт насилия подтвердился. Приговор обвиняемый ждал в следственном изоляторе.

Справка: мать девочки лишили родительских прав, ребенок проживает с бабушкой и дедушкой, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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