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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:19164

На очередную сессию сумские депутаты соберутся в предпоследнюю среду июня

Мэр Сум Александр Лысенко подписал распоряжение о созыве очередной сессии Сумского городского совета 8-го созыва на 23 июня.

Городские избранники соберутся в сессионном зале Дома советов, на площади Независимости, 2, в 9:00.

Депутаты рассмотрят проекты решений по расходованию средств резервного фонда бюджета Сумской городской территориальной громады на 2021 год, вопросы коммунальной собственности и приватизации, вопросы земельных отношений и градостроительства.

Все проекты решений будут опубликованы на Информационном портале Сумского городского совета. До сессионного заседания депутаты обсудят их на заседаниях постоянных депутатских комиссиях, а за неделю до сессии, 16 июня - на согласительном совете глав депутатских фракций и постоянных комиссий.

Политика Сессия горсовета
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