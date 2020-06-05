На очередную сессию сумские депутаты соберутся в предпоследнюю среду июня

Городские избранники соберутся в сессионном зале Дома советов, на площади Независимости, 2, в 9:00.
Депутаты рассмотрят проекты решений по расходованию средств резервного фонда бюджета Сумской городской территориальной громады на 2021 год, вопросы коммунальной собственности и приватизации, вопросы земельных отношений и градостроительства.
Все проекты решений будут опубликованы на Информационном портале Сумского городского совета. До сессионного заседания депутаты обсудят их на заседаниях постоянных депутатских комиссиях, а за неделю до сессии, 16 июня - на согласительном совете глав депутатских фракций и постоянных комиссий.
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