Не все сумские маршрутчики возят бесплатно отличников Об этом сегодня, 26 мая, во время сессии Сумского горсовета сообщила депутат Ирина Губская.

Она подала соответствующий депутатский запрос.

По ее словам, в маршрутках № 13 и 19 водители отказываются возить отличников бесплатно. Она просит как-то повлиять на перевозчиков, которые вроде бы сами выступило с такой инициативой, однако лучшим ученикам города нужно по сути унижаться, чтобы доехать до школы или домой бесплатно.

Напомним6 это была инициатива самих маршрутчиков, мэрия к этому не имеет никакого отношения. Мэр Сум тогда довольно прохладно высказался о такой инициативе.