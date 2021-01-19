Не все сумские маршрутчики возят бесплатно отличников

Она подала соответствующий депутатский запрос.
По ее словам, в маршрутках № 13 и 19 водители отказываются возить отличников бесплатно. Она просит как-то повлиять на перевозчиков, которые вроде бы сами выступило с такой инициативой, однако лучшим ученикам города нужно по сути унижаться, чтобы доехать до школы или домой бесплатно.
Напомним6 это была инициатива самих маршрутчиков, мэрия к этому не имеет никакого отношения. Мэр Сум тогда довольно прохладно высказался о такой инициативе.
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