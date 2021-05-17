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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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У Сумах від коронавірусу помер кобзар Микола Мошик

Сьогодні, 26 травня, у Сумах помер заслужений діяч мистецтв України, кобзар Микола Мошик.

Фото ЦУКР

Про це під час сесії Сумської міської ради повідомив радник міського голови Віктор Казбан. За його словами, славетний митець помер від коронавірусу.

Депутати вшанували пам'ять Миколи Мошика хвилиною мовчання.

Довідка

Мошик Микола Григорович - народився 27 жовтня 1941 року в с. Засулля Роменського району — український бандурист, композитор, музичний педагог.

Навчався у 1962-1964р.р. в студії при Державній заслуженій-капелі бандуристів України (педагог П. Іванов 1968-69), у Дрогобицькому музичному училищі (педагог О. Кир'ян-Верещинський).

Закінчив у 1971р. Дніпродзержинське музичне училище (Л. Продайко) та у 1976р. Київську консерваторію (у А. Бобиря).

Працював у Чернігівській та Кіровоградській філармоніях, Київському оркестрі народних інструментів, Уманському музичному училищі.

З 1977р. — викладач Сумського музичного училища, з 1992р. — Сумського педагогічного інституту.

У 1992р. відкрив клас бандури на музично-педагогічному факультеті Сумського державного педагогічного інституту (тепер університету) ім. А. С. Макаренка.

Общество Микола Мошик Утрата
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