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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине за убийство дали 8 лет

К 8 годам лишения свободы осужден мужчина, который до смерти избил знакомого.

Конотопской окружной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 36-летнего мужчины, который лишил жизни знакомого.

Событие произошло 28 августа 2020 года в с. Красное Конотопского района. Третий день подряд продолжалось празднование дня рождения одного из местных жителей. В тот день к нему пришли в гости двое его знакомых, между которыми после длительного застолья возник спор. Мужчины вышли на улицу, чтобы выяснить отношения. Имея физическое превосходство, один из них повалил другого на землю и начал наносить удары кулаком в лицо. Хозяин дома пытался их размирить, однако обвиняемый успел несколько раз ударить потерпевшего ногой. Через два дня от полученных травм 50-летний мужчина скончался.

По приговору суда от 18 мая 2021 обвиняемый признан виновным по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины и осужден к 8 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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