Житель Сумщины незаконно захватил землю и угрожает селянам ружьем В Житнем Роменского района по улице Береговой местный житель незаконно оградил большую территорию забором.

Так как он считает, что это его собственность, не пускает местных к реке, пруду и пастбищу. Сопротивление местного населения с этим «феодалом» длится годами.

Поэтому сегодня, 19 мая, на исполкоме Роменского городского совета поднимался этот вопрос.

Как отмечалось, человек не реагирует на замечания комиссии и самого главы Роменской громады Олега Стогния. Зато местные жители говорят, что у него есть ружье, и им приходилось слышать угрозы, что он «расстреляет их».

Поэтому глава громады сообщил, что к делу привлечено полицию и будут устанавливать, законно ли мужчина владеет ружьем. А дальше - будут решать, как снять забор и вернуть землю, которая незаконно оказалась в его собственности крестьянина, пишет Ромны24.