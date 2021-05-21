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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Завтра у Сумах пройде Rock Fight

Музичний проект «Rock Fight Sumy» скликає рок-музикантів з усієї країни.

Вже 29 травня 15 кращих молодих рок-бендів зберуться у Сумах, аби позмагатись у майстерності та ідеях своєї музики та виграти місце у списку учасників Sumy Rock Fest 2021.

«Rock Fight Sumy» - це музичний проект, що відбувається за підтримки «British Council» та «Active Citizen» і організовується командою «Sumy Rock Fest». Захід є частиною відбору учасників фестивалю у 2021 році. Конкурс буде відбуватись у форматі on-line - 8 телекамер будуть транслювати подію з арт-студії «Комора» на сторінки «Sumy Rock Fest» у Facebook та YouTube.

За словами організаторів - метою проекту є підтримка молодих та амбіційних рок-гуртів України та сприяння їх подальшому розвитку:

«На даний момент у музичній сфері України шляхи комунікації між молодими виконавцями та їх потенційними слухачами майже відсутні. Для виконавців та колективів, що лише розпочинають свій творчий шлях, відсутній доступний майданчик для проявів своєї творчості. Питання актуалізації українського сегменту у музичній сфері останні 10 років набуло статусу реальної проблеми, тому подібні заходи не лише сприяють розвитку та промоції нових жанрів, смаків та ідей молодих виконавців, а і несуть у собі мету створити платформу для самопрезентації зі створенням можливості подальшого розвитку творчості малодосвідчених колективів на всеукраїнському та міжнародному рівнях.

«RockFight Sumy" дозволить амбітним та перспективним музичним виконавцям взяти участь у заході без залучення додаткових ресурсів, що стане підтримкою для продовження власної діяльності», - зазначив член оргкомітету проекту Володимир Луговий.

Проект стартує 29 травня о 14:00. Дивіться проект у режимі он-лайн на сторінках «Sumy Rock Fest» у:

Facebook https://www.facebook.com/sumyrockfest

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCHPwLiLB8alHw3d8F4F38Ig

Досуг Анонс Рок-фестиваль
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