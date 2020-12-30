В Сумах на месяц перекроют Первомайскую ООО «Сумытеплоэнерго» приступает к выполнению работ по модернизации участка магистральной тепловой сети по улице Первомайская.

Участок данной тепловой сети является частью тепломагистрали № 8 от Котельной Северного промузла, которая проложена под проезжей частью дороги с интенсивным движением транспортных средств.

Для выполнения запланированных работ, с 4 октября будет полностью перекрыто движение транспорта на проезжей части ул. Первомайская от перекрестка с ул. Набережная р. Стрелки до перекрестка с ул. Ярослава Мудрого.

Как сообщил начальник транспортного отдела Сергей Яковенко, перекрытие будет почти на месяц, до 29 октября. В связи с этим будут изменены маршруты общественного транспорта. А также пригородных автобусов.