На Сумщині за пропозицію неправомірної вигоди поліцейським двоє громадян постануть перед судом

В обох випадках чоловіки, аби уникнути відповідальності, запропонували правоохоронцям «хабаря». Поліцейські задокументували факт надання неправомірної вигоди та розпочали кримінальне провадження.

Патрулюючи вулиці в селі Клепали Буринського району, працівники сектору реагування патрульної поліції помітили чоловіка, який помітно нервував побачивши правоохоронців. При поверхневому огляді у громадянина було виявлено пакетик з рослинною речовиною, зовні схожою на марихуану. Після чого 39-річний місцевий житель почав пропонувати поліцейським гроші за не притягнення його до відповідальності за ст. 309 Кримінального кодексу України, але правоохоронці відмовились та натомість викликали на місце події слідчо-оперативну групу поліції.

Поблизу смт. Хотінь Сумського району працівники сектору реагування патрульної поліції отримали анонімне повідомлення, що за кермом автомобіля «Volkswsgen» знаходиться чоловік у нетверезому стані. Виявивши та зупинивши автомобіль правоохоронці дійсно запідозрили чоловіка у вживанні алкоголю. 37-річному місцевому жителю було запропоновано пройти процедуру медичного освідування на стан алкогольного сп’яніння, на що чоловік відмовився та натомість запропонував «хабар» у сумі 200 доларів США. Поліцейські від неправомірної вигоди відмовились та викликали слідчо-оперативну групу.

За даними фактами у поліції відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі». Санкція статті передбачає покарання у вигляді чималого штрафу, або обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області