Скульптуры Круази в Сумах будут восстанавливать итальянские мастера, - «Слуга народа»

Начнут с очистки мраморных памятников специальными материалами, которые уже передали меценаты. Разрешение на работы Министерства культуры удалось получить благодаря народным депутатам, сообщают в партии «Слуга народа».
«Ангел с ребенком» и «Голгофа» - скульптуры на главной аллее центрального кладбища Сум, установленные на могилах членов семьи украинских промышленников и благотворителей Харитоненко. Именно этот скульптурный ансамбль авторства Аристида Круази является украшением города и его туристическим магнитом. В свое время он считался лучшим надгробным памятником в мире, но сейчас находится в запущенном состоянии. В прошлом году это увидели итальянцы, которые посещали Сумы. Они предложили провести реставрационные работы, передали материалы для очистки мрамора и готовы были лично принять участие в очистке памятников. Главный архитектор области Владимир Быков вместе с сумскими дизайнером и активистом обратились за соответствующим разрешением к Сумскому городскому совету, ведь объекты находятся в коммунальной собственности города. Тот направил инициаторов в Министерство культуры, потому что разрешение, предоставленное в свое время Минкультом - потерялось. Документы искали почти год. Письмо-ответ нашли в архивах Министерства, в Сумы прислали дубликат.
На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Спасти скульптуры Круази на центральном кладбище Сум»....
Сумчанин Владимир Бойко выложил в Фейсбуке серию фотографий скульптур Круази на Центральном кладбище Сум....
Благодаря прокурорскому вмешательству приняты меры к сохранению памятников культурного наследия национального значения....
В Сумах собираются начинать очистку надгробной скульптуры, расположенные на могиле семьи Харитоненко....
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал автор календаря, сумчанин Дмитрий Дубовик....