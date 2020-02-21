Скульптуры Круази в Сумах будут восстанавливать итальянские мастера, - «Слуга народа» Скульптуры «Ангел с ребенком» и «Голгофа» французского скульптора Аристида Круази будут восстанавливать итальянские мастера.

Начнут с очистки мраморных памятников специальными материалами, которые уже передали меценаты. Разрешение на работы Министерства культуры удалось получить благодаря народным депутатам, сообщают в партии «Слуга народа».

«Ангел с ребенком» и «Голгофа» - скульптуры на главной аллее центрального кладбища Сум, установленные на могилах членов семьи украинских промышленников и благотворителей Харитоненко. Именно этот скульптурный ансамбль авторства Аристида Круази является украшением города и его туристическим магнитом. В свое время он считался лучшим надгробным памятником в мире, но сейчас находится в запущенном состоянии. В прошлом году это увидели итальянцы, которые посещали Сумы. Они предложили провести реставрационные работы, передали материалы для очистки мрамора и готовы были лично принять участие в очистке памятников. Главный архитектор области Владимир Быков вместе с сумскими дизайнером и активистом обратились за соответствующим разрешением к Сумскому городскому совету, ведь объекты находятся в коммунальной собственности города. Тот направил инициаторов в Министерство культуры, потому что разрешение, предоставленное в свое время Минкультом - потерялось. Документы искали почти год. Письмо-ответ нашли в архивах Министерства, в Сумы прислали дубликат.