Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:45252

Скульптуры Круази в Сумах будут восстанавливать итальянские мастера, - «Слуга народа»

Скульптуры «Ангел с ребенком» и «Голгофа» французского скульптора Аристида Круази будут восстанавливать итальянские мастера.

Начнут с очистки мраморных памятников специальными материалами, которые уже передали меценаты. Разрешение на работы Министерства культуры удалось получить благодаря народным депутатам, сообщают в партии «Слуга народа».

«Ангел с ребенком» и «Голгофа» - скульптуры на главной аллее центрального кладбища Сум, установленные на могилах членов семьи украинских промышленников и благотворителей Харитоненко. Именно этот скульптурный ансамбль авторства Аристида Круази является украшением города и его туристическим магнитом. В свое время он считался лучшим надгробным памятником в мире, но сейчас находится в запущенном состоянии. В прошлом году это увидели итальянцы, которые посещали Сумы. Они предложили провести реставрационные работы, передали материалы для очистки мрамора и готовы были лично принять участие в очистке памятников. Главный архитектор области Владимир Быков вместе с сумскими дизайнером и активистом обратились за соответствующим разрешением к Сумскому городскому совету, ведь объекты находятся в коммунальной собственности города. Тот направил инициаторов в Министерство культуры, потому что разрешение, предоставленное в свое время Минкультом - потерялось. Документы искали почти год. Письмо-ответ нашли в архивах Министерства, в Сумы прислали дубликат.

Досуг Круази
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Сумчане требуют спасти скульптуры Круази
22.04.2021 14:28

Сумчане требуют спасти скульптуры Круази

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Спасти скульптуры Круази на центральном кладбище Сум»....

Катастрофа: как выглядят знаменитые скульптуры Круази в Сумах
12.03.2021 10:42

Катастрофа: как выглядят знаменитые скульптуры Круази в Сумах

Сумчанин Владимир Бойко выложил в Фейсбуке серию фотографий скульптур Круази на Центральном кладбище Сум....

Сумскуцю мэрию обязали заняться скульптурами Круази
08.12.2020 16:50

Сумскуцю мэрию обязали заняться скульптурами Круази

Благодаря прокурорскому вмешательству приняты меры к сохранению памятников культурного наследия национального значения....

Губернатор Сумщины решил взяться еще и за скульптуры Круази
14.07.2020 09:59

Губернатор Сумщины решил взяться еще и за скульптуры Круази

В Сумах собираются начинать очистку надгробной скульптуры, расположенные на могиле семьи Харитоненко....

Зеленскому подарили календарь с сумскими памятниками архитектуры
21.02.2020 18:10

Зеленскому подарили календарь с сумскими памятниками архитектуры

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал автор календаря, сумчанин Дмитрий Дубовик....

Новости

Сумщина вышла из «красной» зоны: что можно, чего нельзя?
Сегодня 16:14
Все сумские школьники выходят на очное обучение
Сегодня 14:46
На Сумщине 73 911 случаев заболевания коронавирусом (подробности)
Сегодня 08:44
Апрельская сессия Сумского горсовета пройдет 12 мая
Сегодня 18:53
Липоводолинский «Альянс» выиграл в Горишних Плавнях
Сегодня 18:45
В Сумах с субботы восстанавливают работу крупнейшие ТРЦ «Мануфактура» и «Евробазар»
Сегодня 18:39
Скульптуры Круази в Сумах будут восстанавливать итальянские мастера, - «Слуга народа»
Сегодня 17:45
ФК «Сумы» из-за COVID-19 отправился на карантин
Сегодня 17:28
У Сумському краєзнавчому музеї відкрилася фотодокументальна виставка «Солдатський літопис війни»
Сегодня 16:55
В Сумах прошел чемпионат Украины по хоккею на траве среди 15-летних
Сегодня 16:12
Особые заслуги ветеранов перед Родиной в Украине оценили в 4 тысячи гривен
Сегодня 15:51
Сумские троллейбусники испугались завтрашнего дождя и поменяли расписание на маршруте № 2
Сегодня 15:38
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

COVID-19: какой объем бесплатных услуг на первичном звене медицинской помощи
Сегодня 14:00
Сталь у сучасній архітектурі
Сегодня 13:37
Простые коктейли для домашней вечеринки
Вчера 12:23
Стало відомо, який пломбір найсмачніший! Результати дослідження ®
05.05.2021 09:30
Кто из сумских нардепов самый богатый?
04.05.2021 11:16
На Сумщине коронавирус идет на спад: но до желтой зоны ждать не меньше 5 дней (итоги недели)
03.05.2021 14:22
Детский хирург: особенности приема и наблюдения у специалиста
30.04.2021 16:36
Снятие Стрельченко: сведение счетов или переформатирование в областном совете?
28.04.2021 20:25
У СумДУ стартував 10-й ювілейний сезон ліги КВН «Сумка»
26.04.2021 16:49
На Сумщине коронавирус унес больше тысячи человек: итоги недели
26.04.2021 15:25
Как можно использовать гидравлику для КамАЗа
23.04.2021 16:43
Генпрокурор должна проверить информацию о теневой продаже "Сумытеплоэнерго" и причастность к ней главы ВР Разумкова, – Деркач
23.04.2021 16:25
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.