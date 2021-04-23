ФК «Сумы» из-за COVID-19 отправился на карантин

COVID-19 нашли перед матчем с ФК «Мотор» (Запорожье).
Накануне футбольного матча лаборатория медицинского учреждения, обслуживающего клуб получила результаты тестов на COVID-19 игроков и администрации команды. Тесты четырех игроков и врача команды оказались положительными.
Клуб решил полным составом пойти на самоизоляцию. О данном факте проинформирована Ассоциацию любительского футбола Украины.
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