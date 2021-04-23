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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:28270

ФК «Сумы» из-за COVID-19 отправился на карантин

Футбольный клуб «Сумы» ушел на карантин из-за обнаружения коронавируса у игроков и персонала.

COVID-19 нашли перед матчем с ФК «Мотор» (Запорожье).

Накануне футбольного матча лаборатория медицинского учреждения, обслуживающего клуб получила результаты тестов на COVID-19 игроков и администрации команды. Тесты четырех игроков и врача команды оказались положительными.

Клуб решил полным составом пойти на самоизоляцию. О данном факте проинформирована Ассоциацию любительского футбола Украины.

Спорт Коронавирус ФК Сумы
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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