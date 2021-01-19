Сумчане требуют спасти скульптуры Круази На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Спасти скульптуры Круази на центральном кладбище Сум».

«Скульптуры "Два ангела" и "Голгофа" работы француза Аристида Круази, которые находятся на центральном кладбище Сум являются памятниками национального значения.

Еще в октябре 2020 года прокуратура обязала Сумской городской совет, в собственности которого находятся эти памятники, заключить охранные договоры и провести реставрационные работы. Но работы так и не были начаты.

Требуем:

1. Срочно заказать и провести экспертизу состояния вышеупомянутых скульптур.

2. Безотлагательно заказать и оценить объем и стоимость реставрационных работ.

3. Выделить на реставрационные работы средства из городского бюджета Сум.

4. При отсутствии в городском бюджете достаточных средств, обратиться к Сумской областной совет, Кабинет Министров, международные культурные фонды и т.д., с просьбой о совместном финансировании реставрационных работ.

5. Широко информировать общественность города о всех этапах реставрации этих памятников культурного значения», - пишет автор петиции Геенко Полина Николаевна.

По состоянию на 22 апреля петицию подписали 92 человека из 250 необходимых.

До конца сбора подписей осталось 35 дней.

Подписать петицию можно здесь.