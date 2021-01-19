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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:28407

Сумчане требуют спасти скульптуры Круази

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Спасти скульптуры Круази на центральном кладбище Сум».

«Скульптуры "Два ангела" и "Голгофа" работы француза Аристида Круази, которые находятся на центральном кладбище Сум являются памятниками национального значения.

Еще в октябре 2020 года прокуратура обязала Сумской городской совет, в собственности которого находятся эти памятники, заключить охранные договоры и провести реставрационные работы. Но работы так и не были начаты.

Требуем:

1. Срочно заказать и провести экспертизу состояния вышеупомянутых скульптур.

2. Безотлагательно заказать и оценить объем и стоимость реставрационных работ.

3. Выделить на реставрационные работы средства из городского бюджета Сум.

4. При отсутствии в городском бюджете достаточных средств, обратиться к Сумской областной совет, Кабинет Министров, международные культурные фонды и т.д., с просьбой о совместном финансировании реставрационных работ.

5. Широко информировать общественность города о всех этапах реставрации этих памятников культурного значения», - пишет автор петиции Геенко Полина Николаевна.

По состоянию на 22 апреля петицию подписали 92 человека из 250 необходимых.

До конца сбора подписей осталось 35 дней.

Подписать петицию можно здесь.

Общество Круази Петиция
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