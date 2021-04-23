В Сумах с субботы восстанавливают работу крупнейшие ТРЦ «Мануфактура» и «Евробазар»

Соответствующие сообщения появились на страницах заведений в соцсетях.
«С 8 мая 2021 ТРЦ «Евробазар», наконец, открывает свои двери для любимых гостей! Мы очень соскучились по вам, поэтому с нетерпением ждем встречи!
Собираясь на шопинг, не забывайте о правилах безопасности:
- шопингуйте в защитной маске;
- сохраняйте дистанцию 1,5 м;
- используйте антисептики;
- если у вас плохое самочувствие, оставайтесь дома. Перенесите шопинг на другой день!», - сообщает ТРЦ «Евробазар».
«ТРЦ «Мануфактура» возобновляет свою работу. Уже 8 мая лети к нам на шопинг», - сообщает ТРЦ «Мануфактура».