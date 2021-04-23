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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:39136

В Сумах с субботы восстанавливают работу крупнейшие ТРЦ «Мануфактура» и «Евробазар»

С выходом Сумской области в «желтую» зону восстанавливают работу в обычном режиме крупнейшие торгово-развлекательные центры Сум – «Мануфактура» и «Евробазар».

Соответствующие сообщения появились на страницах заведений в соцсетях.

«С 8 мая 2021 ТРЦ «Евробазар», наконец, открывает свои двери для любимых гостей! Мы очень соскучились по вам, поэтому с нетерпением ждем встречи!

Собираясь на шопинг, не забывайте о правилах безопасности:

- шопингуйте в защитной маске;

- сохраняйте дистанцию 1,5 м;

- используйте антисептики;

- если у вас плохое самочувствие, оставайтесь дома. Перенесите шопинг на другой день!», - сообщает ТРЦ «Евробазар».

«ТРЦ «Мануфактура» возобновляет свою работу. Уже 8 мая лети к нам на шопинг», - сообщает ТРЦ «Мануфактура».

Экономика
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