Катастрофа: как выглядят знаменитые скульптуры Круази в Сумах Сумчанин Владимир Бойко выложил в Фейсбуке серию фотографий скульптур Круази на Центральном кладбище Сум.

«Катастрофа», - лаконично подписал он.

Напомним: о реставрации скульптур говорят уже с десяток лет, однако дальше разговоров дело не заходит. В 2014 году за них согласны были взяться харьковские мастера за 400 тыс. грн. Спонсором должен был выступить глава наблюдательного совета ЗАО «Технология» Владимир Заец, но затем сменилась власть, у которой в приоритете европлитка, евроостановка и евробазары…

В конце 2020 года прокуратура обязала мэрию заняться скульптурами, чем это закончилось неизвестно. Известно только, что в мэрии не хотят тратиться на реставрацию, надеясь на европейские деньги.

Справка

Центральный городское кладбище в Сумах является своеобразным музеем под открытым небом. Известен он с конца 18 века. Надгробные памятники делали мастера из Франции, Италии, России и Украины. Самые известные из них - скульптуры «Ангел» и «Голгофа» Круази.

С работами известного французского скульптора Аристида Круази сумской сахарный магнат Павел Иванович Харитоненко с женой познакомился в конце 19 века в Париже. Их внимание привлекла одна работа мастера - скульптура «Ангел с ребенком». Ангел забирал с собой на небеса девочку. Это напомнило семье Харитоненко о тяжелой утрате: их дочь Зинаида погибла. Семья грустила, и Павел Иванович построил детскую больницу Святой Зинаиды. Сейчас в этом помещении располагается областное управление здравоохранения.

После обсуждения предложения Круази дали фото девочки. Когда скульптор сделал лицо девочки похожим на дочь Харитоненко, памятник доставили в Сумы. На скульптуре виднеется год изготовления - 1891.

Скульптуру «Голгофа», которая стоит по соседству, Харитоненко заказали у Круази позже. К слову, идентичный памятник стоит на могиле самого Круази.

Скульптуры «Ангел» и «Голгофа» в Сумах сделаны из белого итальянского мрамора. Памятники поражают своим совершенством и реализмом.

Известно, что Павел Иванович Харитоненко заплатил за эти скульптуры в то время сказочную сумму - 2 миллиона золотых. Также существует информация, что Вера Андреевна Харитоненко хотела заказать у Круази памятник на могилу Петра Ивановича, но сделать это помешала Первая мировая война.