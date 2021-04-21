На Сумщині в аварії загинув водій Подія сталася сьогодні, близько 19:30, неподалік села Клепали Конотопського району.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля Опель Астра зіткнувся з автомобілем ВАЗ 2109 під керуванням 45-річного чоловіка.

У результаті аварії водій ВАЗ 2109 загинув на місці події. А ще два його пасажири із тілесними ушкодженнями госпіталізовано до лікарні.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група поліції, вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

Відділ комунікації поліції Сумської області