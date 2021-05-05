В Сумах «Опель» въехал в «ГАЗель» Сегодня, 5 мая, в Сумах на улице Харьковской произошла авария с участием ГАЗ и Opel.

Водители транспортных средств пришли к обоюдному согласию и составили Европротокол. Будьте внимательны и соблюдайте ПДД, просят в патрульной полиции Сумской области.