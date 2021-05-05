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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:16298

В Сумах «Опель» въехал в «ГАЗель»

Сегодня, 5 мая, в Сумах на улице Харьковской произошла авария с участием ГАЗ и Opel.

Водители транспортных средств пришли к обоюдному согласию и составили Европротокол.

Будьте внимательны и соблюдайте ПДД, просят в патрульной полиции Сумской области.

Право Дтп
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