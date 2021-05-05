В Сумах «Опель» въехал в «ГАЗель»

Водители транспортных средств пришли к обоюдному согласию и составили Европротокол.
Будьте внимательны и соблюдайте ПДД, просят в патрульной полиции Сумской области.
Липоводолинским отделом Роменской окружной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 35-летней женщины, которая совершила ДТП с...
2 мая, около 7:30 утра, на улице Белопольское шоссе произошло ДТП....
Предварительно установлено, что на одной из улиц города Путивль, водитель мотоцикла пытался совершить обгон, но не справился с управлением, столкнулся...
В субботу, 1 мая, в Ворожбе на перекрестке улиц Мира и Киреева, произошло ДТП с участием трех автомобилей....
29 апреля, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Герасима Кондратьева....