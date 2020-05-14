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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:53227

«Ніч музеїв» у Сумах перенесено на 29 травня

Збір заявок для участі у Міжнародній акції «Ніч музеїв» продовжується.

Дата проведення - 29 травня 2021 року.

Тема - Майбутнє музеїв: відновлення і переосмислення.

Участь у заході безкоштовна. Організатори НЕ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ учасників матеріалами та НЕ НАДАЮТЬ фінансової підтримки проєктів.

Якщо ви маєте цікаву ідею та бажаєте її втілити - заповніть цю форму: https://cutt.ly/5vFHzhq.

До розгляду приймаються інсталяційні, художні, перформативні (театральні), музичні проєкти, світлові та відео шоу, які можуть бути виграшно представлені в нічному урбаністичному просторі.

Під час розробки проєкту звертайте увагу на правила та обмеження карантинного періоду!

Відбір заявок триває до 16 травня 2021 року.

Питання, додаткову інформацію, матеріали щодо заявки з поміткою «Ніч музеїв» надсилаються на електронну адресу: projectsumy@gmail.com

Або телефонуйте: 066 912 48 53 (Ольга)

Досуг Ночь музеев в Сумах
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