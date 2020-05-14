«Ніч музеїв» у Сумах перенесено на 29 травня

Дата проведення - 29 травня 2021 року.
Тема - Майбутнє музеїв: відновлення і переосмислення.
Участь у заході безкоштовна. Організатори НЕ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ учасників матеріалами та НЕ НАДАЮТЬ фінансової підтримки проєктів.
Якщо ви маєте цікаву ідею та бажаєте її втілити - заповніть цю форму: https://cutt.ly/5vFHzhq.
До розгляду приймаються інсталяційні, художні, перформативні (театральні), музичні проєкти, світлові та відео шоу, які можуть бути виграшно представлені в нічному урбаністичному просторі.
Під час розробки проєкту звертайте увагу на правила та обмеження карантинного періоду!
Відбір заявок триває до 16 травня 2021 року.
Питання, додаткову інформацію, матеріали щодо заявки з поміткою «Ніч музеїв» надсилаються на електронну адресу: projectsumy@gmail.com
Або телефонуйте: 066 912 48 53 (Ольга)
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