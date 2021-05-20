29 травня – мистецький проєкт «Ніч Музеїв» – 2021» (програма)

Початок – 17:00 (майдан Незалежності).
Перелік заходів у рамках мистецького фестивалю «Ніч музеїв» 29 травня 2021 року
|
Учасник
|
Проєкт
|
Відкриття
|
Час роботи
|
Адреса локації
|
«По-ВІЛЬНО» – офіційне відкриття фестивалю
Театр «Нянькіни», Театральна студія «Реп'ях»
|
17:00
|
Площа Незалежності
|
Сумський обласний художній музей імені Н.Онацького
|
Вільне відвідування експозицій і виставок музею. Виставка живопису К. та С. Шаповалових «Кримська сюїта» (м. Київ)
|
10:00-17:00
|
Покровська площа, 1
|
Бібліотека Сумського державного університету
|
Фото-виставка «SumyStyle» Сергія Малюка
|
11:00-18:00
|
вул. Римського-Корсакова, 2
|
Краєзнавчий квест «Стежками рідного краю»
|
11:00-18:00
|
Музей історико-краєзнавчих досліджень СумДУ
|
11:00-18:00
|
Музей історії грошей та історії розвитку УАБС
|
11:00-18:00
|
вул. Покровська, 9/1
Конгрес-центр СумДУ
|
Онлайн вікторина «Історія грошей»
|
11:00-18:00
|
Сумська міська галерея
|
Виставка скульптур «Пластилінове диво» Олексія Мар’єти
|
11:00-23:00
|
вул. Соборна, 27
Сумська міська галерея
|
Виставка живопису та левкасу Сергія Степанова
|
11:00-23:00
|
Виставка живих фотографій «Всесвіт світла» Сергія Бекреньова
|
11:00-23:00
|
Меморіальний будинок-музей А. П. Чехова
|
Мистецький захід циклу «Шедеври Чехова». Оповідання «Скрипка Ротшильда»
|
15:00
|
15:00-16:00
|
вул. Чехова, 79
|
Білецька Дар'я
|
Музей скріншотів
|
15:00-21:00
|
вул. Кузнечна, 2
Арка біля «Розумного хабу»
|
Галерея «Наша на Псільській»
|
Виставка-аукціон живопису, скульптури та фотографії «Наша – 9 років»
|
17:00
|
12:00-21:00
|
вул. Псільська, 1
|
Галерея «Наша на Псільській»
Галерея «bureauArt»
|
МИ...МУ...МА (МИ створюємо МУзей МАйбутнього) – створення муралу
|
20:00
|
14:00-17:00
|
вул. Псільська, 1
Кухня для нужденних римо-католицької церкви
|
Редя Олена
Гурток «Чарівний пензлик» НВК 42
|
Ілюстрації до творів О.Олеся
|
14:00-18:00
|
вул. Петропавлівська, 83
Арка будинку Олександра Олеся
|
Гуцан Сергій
Варламова Ірина
|
Інтерактивний варштат: «Геродот: скільки ж було скіфів?»
|
16:00
|
16:00-17:50
|
вул. Воскресенська, 6а
Арт-дворик
|
Сумський державний університет
|
Віртуальний гід – майбутнє музеїв
|
16:00-19:00
|
Театр юного глядача
(вул. Покровська, 6)
Палац дітей та юнацтва
(вул. Соборна, 37)
Агенція промоції «Суми»
(вул. Соборна, 27)
Пошта на Воскресенській (вул. Воскресенська, 13/7)
Провулок Академічний
(вул. Петропавлівська, 57)
|
Сумський обласний краєзнавчий музей
|
Вільне відвідування експозицій і виставок музею
|
17:00-21:00
|
вул. Герасима Кондратьєва, 2
|
Медичний інститут СумДУ, кафедра патологічної анатомії СумДУ
|
Сумська кунсткамера
|
17:00-21:00
|
вул. Петропавлівська, 57
Університетська клініка, підвальне приміщення
|
Костур Леонтій
|
Виставка авторської скульптури
|
18:00-21:00
|
Стадіонний провулок, 2
Дім-музей Л.Костура
|
«ART'elь moda»
|
#FASHION #ART #MUSEUM - шоу-програма з показом авторських костюмів
|
18:00
|
18:00-19:00
|
Альтанка
|
Галерея «bureauArt»
Музей «Причал Одісея»
|
Виставка фотографії «Планета Індія. Два погляди» Сергій Гуцан (Україна), Макс Скшишковський (Польща)
|
18:00
|
18:00-23:00
|
вул. Воскресенська, 6а
Арт-дворик
|
Галерея «bureauArt»
|
Виставка картин у техніці левкасу «Листи з Вавилону», Олексій Малих (м. Київ)
|
18:00
|
18:00-23:00
|
вул. Воскресенська, 6а
Арт-дворик
|
Аквафлоріс
|
«Вечорниці»
|
18:00
18:30
19:00
19:30
|
18:00-20:00
|
вул. Соборна, 27
|
Театральна студія «Реп'ях»
Галерея «bureauArt»
Театр людей з вадами «Ми є»
|
Театрально-поетичний перформанс «Дикі»
|
18:30
|
18:30-19:30
|
вул. Воскресенська, 6а
Арт-дворик
|
Ляльковий театр «Веселка»
|
Вистава «Готель мого серця»
|
18:30
19:30
|
18:30-20:00
|
вул. Воскресенська 3/5
(біля кав'ярні «Ласкава»)
|
Артіль «МІФ»
|
«Казкова вулиця»
|
19:00-23:00
|
Пішохідна алея
Театральної площі
|
Миленкова Римма
Центр освіти впродовж життя
Галерея «bureauArt»
|
Лекція «Куди поділося мистецтво?»
|
21:00
|
21:00-22:00
|
вул. Воскресенська, 6а
Арт-дворик
|
Театр «Нянькіни»
Dance-centre «Artes» Театральна студія «Реп'ях»
|
Світловий театрально-хореографічний перформанс «Роман з тінню»
|
22:00
|
22:00-22:20
|
вул. Героїв Сумщини, 3
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