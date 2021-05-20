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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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29 травня – мистецький проєкт «Ніч Музеїв» – 2021» (програма)

29 травня в Сумах пройде мистецький проєкт «Ніч Музеїв – 2021».

Початок – 17:00 (майдан Незалежності).

Перелік заходів у рамках мистецького фестивалю «Ніч музеїв» 29 травня 2021 року

Учасник

Проєкт

Відкриття

Час роботи

Адреса локації

«По-ВІЛЬНО» – офіційне відкриття фестивалю

Театр «Нянькіни», Театральна студія «Реп'ях»

17:00

Площа Незалежності

Сумський обласний художній музей імені Н.Онацького

Вільне відвідування експозицій і виставок музею. Виставка живопису К. та С. Шаповалових «Кримська сюїта» (м. Київ)

10:00-17:00

Покровська площа, 1

Бібліотека Сумського державного університету

Фото-виставка «SumyStyle» Сергія Малюка

11:00-18:00

вул. Римського-Корсакова, 2

Краєзнавчий квест «Стежками рідного краю»

11:00-18:00

Музей історико-краєзнавчих досліджень СумДУ

11:00-18:00

Музей історії грошей та історії розвитку УАБС

11:00-18:00

вул. Покровська, 9/1

Конгрес-центр СумДУ

Онлайн вікторина «Історія грошей»

11:00-18:00

Сумська міська галерея

Виставка скульптур «Пластилінове диво» Олексія Мар’єти

11:00-23:00

вул. Соборна, 27

Сумська міська галерея

Виставка живопису та левкасу Сергія Степанова

11:00-23:00

Виставка живих фотографій «Всесвіт світла» Сергія Бекреньова

11:00-23:00

Меморіальний будинок-музей А. П. Чехова

Мистецький захід циклу «Шедеври Чехова». Оповідання «Скрипка Ротшильда»

15:00

15:00-16:00

вул. Чехова, 79

Білецька Дар'я

Музей скріншотів

  

15:00-21:00

вул. Кузнечна, 2

Арка біля «Розумного хабу»

Галерея «Наша на Псільській»

Виставка-аукціон живопису, скульптури та фотографії «Наша – 9 років»

17:00

12:00-21:00

вул. Псільська, 1

Галерея «Наша на Псільській»

Галерея «bureauArt»

МИ...МУ...МА (МИ створюємо МУзей МАйбутнього) – створення муралу

20:00

14:00-17:00

вул. Псільська, 1

Кухня для нужденних римо-католицької церкви

Редя Олена

Гурток «Чарівний пензлик» НВК 42

Ілюстрації до творів О.Олеся

  

14:00-18:00

вул. Петропавлівська, 83

Арка будинку Олександра Олеся

Гуцан Сергій

Варламова Ірина

Інтерактивний варштат: «Геродот: скільки ж було скіфів?»

16:00

16:00-17:50

вул. Воскресенська, 6а

Арт-дворик

Сумський державний університет

Віртуальний гід – майбутнє музеїв

16:00-19:00

Театр юного глядача

(вул. Покровська, 6)

Палац дітей та юнацтва

(вул. Соборна, 37)

Агенція промоції «Суми»

(вул. Соборна, 27)

Пошта на Воскресенській (вул. Воскресенська, 13/7)

Провулок Академічний

(вул. Петропавлівська, 57)

Сумський обласний краєзнавчий музей

Вільне відвідування експозицій і виставок музею

17:00-21:00

вул. Герасима Кондратьєва, 2

Медичний інститут СумДУ, кафедра патологічної анатомії СумДУ

Сумська кунсткамера

17:00-21:00

вул. Петропавлівська, 57

Університетська клініка, підвальне приміщення

Костур Леонтій

Виставка авторської скульптури

18:00-21:00

Стадіонний провулок, 2

Дім-музей Л.Костура

«ART'elь moda»

#FASHION #ART #MUSEUM - шоу-програма з показом авторських костюмів

18:00

18:00-19:00

Альтанка

Галерея «bureauArt»

Музей «Причал Одісея»

Виставка фотографії «Планета Індія. Два погляди» Сергій Гуцан (Україна), Макс Скшишковський (Польща)

18:00

18:00-23:00

вул. Воскресенська, 6а

Арт-дворик

Галерея «bureauArt»

Виставка картин у техніці левкасу «Листи з Вавилону», Олексій Малих (м. Київ)

18:00

18:00-23:00

вул. Воскресенська, 6а

Арт-дворик

Аквафлоріс

«Вечорниці»

18:00

18:30

19:00

19:30

18:00-20:00

вул. Соборна, 27

Театральна студія «Реп'ях»

Галерея «bureauArt»

Театр людей з вадами «Ми є»

Театрально-поетичний перформанс «Дикі»

18:30

18:30-19:30

вул. Воскресенська, 6а

Арт-дворик

Ляльковий театр «Веселка»

Вистава «Готель мого серця»

18:30

19:30

18:30-20:00

вул. Воскресенська 3/5

(біля кав'ярні «Ласкава»)

Артіль «МІФ»

«Казкова вулиця»

19:00-23:00

Пішохідна алея

Театральної площі

Миленкова Римма

Центр освіти впродовж життя

Галерея «bureauArt»

Лекція «Куди поділося мистецтво?»

21:00

21:00-22:00

вул. Воскресенська, 6а

Арт-дворик

Театр «Нянькіни»

Dance-centre «Artes» Театральна студія «Реп'ях»

Світловий театрально-хореографічний перформанс «Роман з тінню»

22:00

22:00-22:20

вул. Героїв Сумщини, 3

МЦ «Романтика»

 

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