29 травня – мистецький проєкт «Ніч Музеїв» – 2021» (програма)

Час роботи

Вільне відвідування експозицій і виставок музею. Виставка живопису К. та С. Шаповалових «Кримська сюїта» (м. Київ)

Музей історії грошей та історії розвитку УАБС

Виставка живопису та левкасу Сергія Степанова

Виставка-аукціон живопису, скульптури та фотографії «Наша – 9 років»

Галерея «Наша на Псільській»

Кухня для нужденних римо-католицької церкви

МИ...МУ...МА (МИ створюємо МУзей МАйбутнього) – створення муралу

Галерея «Наша на Псільській»

Ілюстрації до творів О.Олеся

Гуцан Сергій Варламова Ірина

Інтерактивний варштат: «Геродот: скільки ж було скіфів?»

16:00

16:00-17:50